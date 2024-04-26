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    Байкер ловко пересел на капот автомобиля посреди Невского проспекта

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    Сковавшие Петербург аномальные пробки усугубляют пятничные ДТП. Одно из них перекрыло сразу несколько полос на Невском проспекте у пересечения с Михайловской улицей в пятницу, 26 апреля.

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    «Движение очень затруднено», — прокомментировал автор видео в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», но в кадре ситуацию описал бранью.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Судя по кадрам, мотоциклист прилег на капот автомобиля, под колесами которого оказался его транспорт. Пилот вдруг раскинул ноги, а после и вовсе опрокинулся на лобовое стекло. Автомобилист в это время с любопытством наблюдал за происходящим из открытого окна.

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    Тем временем дороги города к 17:30 оказались загружены на 8 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», это на 2 балла больше, чем обычно в это время в пятницу. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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