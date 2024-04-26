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    Пробки в Петербурге доросли до вечерних баллов. На юг вернулись перекрытия

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    Дороги в Петербурге к половине пятого часа вечера 26 апреля оказались загружены на 7 баллов. Автомобилисты вновь сообщают о перекрытии ЗСД.

    По данным «Яндекс.Пробок», обычно в это время пятницы в Петербурге наблюдается 4 балла, сейчас же — на три балла выше. Центр города все еще стоит в плотных пробках. Невский проспект замер уже часа два, жалуется «Фонтанке» читатель. Садовая улица «побагровела» в обе стороны, плотно и на других улицах. Набережная Фонтанки встала в пробке длиной 4,2 км от Лермонтовского проспекта до улицы Пестеля.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Вновь сообщают о перекрытии движения на ЗСД, теперь в южном направлении. Движение остановлено от набережной Екатерингофки до КАД. Также перекрыты Митрофаньевское шоссе и Кубинская улица от Обводного канала до Благодатной улицы и обратно. В первой половине дня ЗСД перекрывали в сторону центра, а также останавливали КАД. После перекрытия сняли, а в центре города начали расти пробки.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    ПетербургПробкиПерекрытия движения
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