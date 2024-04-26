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    На дорогах Петербурга — аномально плотно. Пробки едут в центр

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    Пробки в Петербурге к 15 часам 26 апреля доросли до 6 баллов. Это на 2 балла больше обычного для середины дня пятницы, отмечают аналитики.

    Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

    С юго-запада города заторы начали перебираться к центру. По данным «Яндекс.Пробок», В 14:38 необычно плотные пробки были зафиксированы на северной сторону набережной Обводного канала, а также на Невском проспекте, Дворцовой площади, Дворцовом мосту, Биржевой площади и мосту, Мытнинской и Кронверкской набережных. Первая растянулась на 5,9 км от Кременчугской улицы до Старо-Петергофского проспекта, вторая — на 4 км от Садовой улицы до Каменноостровского проспекта.

    Плотно также на Садовой улице, в районе Исаакиевской площади, на набережной Фонтанки, Литейном проспекте и прилегающих улицах. Автомобилисты сообщают о перекрытиях на подъездах к мостам через Неву и набережных. Литейный и Невский проспекты загружены на 10 баллов.

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