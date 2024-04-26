На юге Петербурга перекрыты ЗСД и часть КАД. Копятся пробки

Автомобилисты сообщают о крупных перекрытиях на юге и юго-западе Петербурга. На кольцевой автодороге и подъездах к Западному скоростному диаметру копится транспорт.

По данным «Яндекс.Пробок», днем 26 апреля перекрыли внешнее кольцо КАД на подъезде к ЗСД. Движение остановлено от Ропшинского шоссе. Также закрыты сам ЗСД от южной развязки с КАД до Благодатной улицы и Кубинская улица от Благодатной до Обводного канала в обе стороны.