На юге Петербурга перекрыты ЗСД и часть КАД. Копятся пробки

Автомобилисты сообщают о крупных перекрытиях на юге и юго-западе Петербурга. На кольцевой автодороге и подъездах к Западному скоростному диаметру копится транспорт.
По данным «Яндекс.Пробок», днем 26 апреля перекрыли внешнее кольцо КАД на подъезде к ЗСД. Движение остановлено от Ропшинского шоссе. Также закрыты сам ЗСД от южной развязки с КАД до Благодатной улицы и Кубинская улица от Благодатной до Обводного канала в обе стороны.
На внутреннем кольце КАД копится затор от Пулковского шоссе к ЗСД. По информации пользователей сервиса, в двух рядах стоят грузовики. Пробки растут на Предпортовой улице, Дачном проспекте, Волхонском и Красносельском шоссе на въезд на кольцевую, а также на Автомобильной улице в сторону заезда на ЗСД.
Затор на Волхонском шоссе растянулся на 5,4 километра от Стрельны до КАД. В целом же по городу сейчас обычные 4 балла.