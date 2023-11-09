В Петербурге одобрили проект реставрации дома Шагина. Он все еще вещдок

Петербургский совет по сохранению культурного наследия одобрил проектные решения по реставрации исторического дома Шагина на набережной Фонтанки и приспособления под современное использование. Делать там все равно ничего нельзя.



Как сообщил КГИОП 9 ноября, решение принято почти единогласно. Кроме того, совет рекомендовал утвердить тот предмет охраны здания, который комитет установил для него в 2019 году. Правда, сейчас городской суд рассматривает дело о признании того распоряжения КГИОП недействительным.

Кроме того, здание все еще является вещественным доказательством по уголовному делу, судом наложен «арест на здание и установлены ограничения в виде запрета на пользование и распоряжение им, в том числе на проведение производственных и строительных работ». «Фонтанка» подробно рассказывала, почему так случилось и какие еще объекты культурного наследия в городе стали или имеют перспективу стать вещдоками. Еще один конфликтный объект, который рассматривал совет по сохранению культурного наследия, — это «Комплекс зданий Агрофизического научно-исследовательского института» на Гражданском пр., 14, лит. А, Д». Институт намерен строить новую лабораторию, и в то же время в комитете лежит две экспертизы по поводу названных зданий — с разными охранными границами для включения в реестр памятников. Совет решил собрать рабочую группу по этому вопросу.