Петербург — вещдок под открытым небом. «Фонтанка» показывает 50 зданий из уголовного дела по КГИОП

Следственный комитет перевел в статус вещественного доказательства знаменитую петербургскую «заброшку» — Дом Басевича, который встал на грань реконструкции, граничащей со сносом . Незадолго до этого в той же категории оказался особняк Салтыковой с Большой Морской, где начали демонтаж флигелей. Более надежного способа защитить здание от строительной техники не существует: даже судебные решения, как выясняется, не могут обеспечить такую охрану , как интерес следствия. По данным «Фонтанки», вещдоками уже стали еще несколько объектов: Дом Лапина, исчезнувший манеж лейб-гвардии Финляндского полка, остатки винного городка на Уральской, остатки бань Екимовой на Малом проспекте П. С. Но и это только начало. В ближайшем резерве на потенциальное причисление к лику вещдоков стоят порядка 50 исторических зданий Петербурга. Это адреса, по которым СК затребовал пояснений у КГИОП в рамках расследования уголовного дела. Ведет его центральный аппарат, поэтому «Фонтанка» с пониманием отнеслась к странностям в адресах и наименованиях петербургских объектов. Редакция надеется, что правильно разгадала несколько ребусов (в частности, «Биржу Труда В.О.» на Биржевой площади и « Владимирский пассаж » на ул. Фонтанка) и правильно внесла коррективы.



Попадание в этот перечень вовсе не значит, что сейчас все планы по реконструкции, демонтажу или ремонту развернут, а все уже демонтированное заставят восстановить. Но сигнал — для инвесторов, собственников, да и чиновников — так себе. Следственный комитет затребовал все материалы учетных дел, включая распоряжения, заключения комиссий, согласования, документы по изменению границ территории охраны, заключения экспертиз. И всю переписку. КГИОП может открывать специальный отдел по взаимодействию со Следственным комитетом.



Есть шутка — что Петербург пора загонять в вещдоки целыми районами и выдавать разрешение на проживание внутри уголовного дела.



Есть деталь: в списке нет исторических объектов, где сам СК ведет работы и размещает свои подведомственные учреждения — видимо, насчет них есть уверенность, что все с документами в порядке.



Есть наблюдение: все это происходит на фоне попыток КГИОП поменять корневой городской закон 820–7, который защищает исторические здания, построенные до 1917 года. Чиновники решили, что и до революции строили много ширпотреба, дрожать за который нет никакого смысла, а проще ввести новое понятие ценной застройки и вносить туда конкретные адреса на основе экспертного мнения. Отношение градозащитников ко всему, что КГИОП затевает на базе какой-либо экспертизы, заведомо известно, и, похоже, в этот раз они победили. В проекте изменений закона нет принципиальных реформ, там говорится о громких — но все же частных случаях, таких как Большой Смоленский мост и терминал ВСМ на Лиговском.



Ну и надо констатировать: такого еще не бывало. Дело не только в явном противостоянии следственного и смольнинского комитетов, апофеозом которого стало уголовное дело в отношении председателя КГИОП (по изначальному манежу Финляндского полка). А в том, что сам интерес СК становится одним из факторов, которые влияют на девелоперский энтузиазм в историческом центре. То, что когда-то началось с «Вотервиля» (где все-таки разрешили использовать аттракционы в статусе вещдока) распространилось на строительные проекты. Доказательство — вещь неприкосновенная, и никакими разрешениями госстройнадзора путь на стройплощадку ты себе не выбьешь, пока там работает следствие.

