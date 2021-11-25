Михаил Пиотровский рассказал, сколько времени займет реставрация Биржи

Работы в здании Биржи на стрелке Васильевского острова будут продолжаться как минимум два года. Об этом 25 ноября рассказал на онлайн-пресс-конференции директор Государственного Эрмитажа.



«Состояние таково: мы реставрируем, реставрируем очень неспешно, — признал Михаил Пиотровский. — Всем известно, что это главный памятник архитектуры Петербурга, он находится в аварийном состоянии, работать нужно очень аккуратно».



Глава музея напомнил, что Эрмитажу уже приходилось расставаться с той командой строителей, которая показала себя не лучшим образом, работая на объекте. «У нас сложная система отношений с подрядчиками», — подытожил Пиотровский.

