Михаил Пиотровский рассказал, сколько времени займет реставрация Биржи

Работы в здании Биржи на стрелке Васильевского острова будут продолжаться как минимум два года. Об этом 25 ноября рассказал на онлайн-пресс-конференции директор Государственного Эрмитажа.
«Состояние таково: мы реставрируем, реставрируем очень неспешно, — признал Михаил Пиотровский. — Всем известно, что это главный памятник архитектуры Петербурга, он находится в аварийном состоянии, работать нужно очень аккуратно».
Глава музея напомнил, что Эрмитажу уже приходилось расставаться с той командой строителей, которая показала себя не лучшим образом, работая на объекте. «У нас сложная система отношений с подрядчиками», — подытожил Пиотровский.
«Сейчас работы идут, завершаются наружные, потом будут внутренние, так что еще два года как минимум работа будет идти — если у нас будут продолжать работать подрядчики, если этих подрядчиков не замучат банкротства, не замучат всякие судебные иски от других их клиентов и так далее», — рассказал он.
Напомним, при невозможности пустить в здание Тома де Томона «живых» посетителей Эрмитаж открыл в цифровой версии Биржи выставку для виртуальных гостей. Как увидеть мировые шедевры NFT, «Фонтанка» рассказывала в отдельном материале.