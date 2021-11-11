«Эрмитаж небесный». Музей пустил посетителей в виртуальную Биржу на первую нематериальную выставку

Фото: скриншот видео с сайта YouTube/Государственный Эрмитаж Поделиться Поделиться







«Незримый эфир. Выставка цифрового искусства» — первый виртуальный выставочный проект Эрмитажа. Он открылся вечером 10 ноября и будет доступен для онлайн-посещений в течение месяца. Экспонаты выставки существуют только в виртуальной реальности и помещены в цифровую копию здания Биржи. Проект демонстрирует возможности NFT-технологий и исследует их влияние на современное искусство. «Фонтанка» разбиралась, как смотреть первую музейную нематериальную экспозицию.

Три способа входа

«Мы считаем, что виртуальное искусство должно оставаться в цифровом мире, и мы, зрители, должны в него перенестись, чтобы лучше его понять и увидеть», — объясняет выбор формата Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа и сокуратор выставки.



Осуществить задуманное можно тремя способами. Лучше всего, по мнению Озеркова, смотреть выставку с помощью шлема виртуальной реальности, он создаст ощущение полного погружения в цифровой мир искусства. Второй способ — посетить сайт выставки. Для этого нужен мощный компьютер и время на загрузку «тяжеловесных» файлов мультимедиа. Можно посмотреть и со смартфона, но для этого надо предустановить приложение Spatial. Перед тем, как «войти» на выставку, пользователь фотографируется и получает фигурку со своим лицом — цифрового аватара. Управляя им, он будет перемещаться по залам и сможет общаться с аватарами других пользователей.

Фото: Эскиз виртуальной галереи ©Oleg Soroko. Courtesy of the artist and Masters digital Поделиться Поделиться







«Раньше такие экспозиции имели какие-то материальные аналоги того, что представлено в «цифре». Наша выставка существует только в виртуальной реальности», — рассказывает сокуратор выставки Анастасия Гарнова.

В этой виртуальности есть свои преимущества. В классическом музее нельзя «нагружать пол», портить стены, невозможно радикально поменять дизайн помещений. В виртуальной Бирже залы можно «перекрашивать» безо всяких контрактов и подрядчиков: «пепельный зал», «черный зал», «марсианский зал» и другие. Кроме того, такой экспозиции не нужны выходные дни и перерывы на обед: она функционирует круглосуточно.



Именно эта простота и мобильность привлекают к рынку виртуального искусства и коллекционеров.

«Человек XXI века все чаще не хочет или не имеет возможности ходить в настоящие музеи или хранить у себя дома «пыльные картины», которые надо реставрировать, страховать, перевозить и развешивать по стенам», — считают организаторы выставки.

Панки, коты и марсианский дом

На выставке представлено 38 NFT-проектов: это и оцифрованные картины современных художников, и медиафайлы с видео и звуком, и работы, которые меняются по заданному алгоритму прямо на глазах посетителей.

Есть несколько работ, которые уже считаются классикой NFT-арта. К ним относится изображение из серии «Криптопанки» пионеров NFT, двух канадских разработчиков, Мэтта Холла и Джона Уоткинсона. Проект из 10 000 автоматически сгенерированных уникальных портретов был создан в 2017 году. На большинстве изображений (размером 24х24 пикселя) — хулиганского вида парни и девушки, но попадаются и обезьяны, и зомби, и даже инопланетяне. Сейчас криптопанки — самые известные и дорогие предметы коллекционирования, стоимость которых начинается от 400 тысяч долларов. Или «Квантум» — одно из первых в истории токенизированных произведений искусства, которое было создано в 2014 году, задолго до всплеска интереса к NFT. На выставке представлена также классическая NFT-работа из серии Crypto Kitties — первой игры на блокчейне Ethereum. Коты в этой игре генерируются у игроков случайным образом, и самый редкий из них — представленный на выставке кот Шредингера.



Одна из самых масштабных работ выставки — «Дом на Марсе» канадской художницы Кристы Ким. Это первый в мире цифровой NFT-дом, созданный художницей во время первой волны карантина в 2020 году и размещенный в марсианских пейзажах. По дому можно виртуально передвигаться, исследовать его объекты, любоваться просторной террасой с футуристичной мебелью и фантастическим ландшафтом вокруг. Художница продала свое произведение более чем за полмиллиона долларов США.

«Дом на Марсе». Фрагмент Фото: Krista Kim, Mars House (fragment) ©Krista Kim Поделиться Поделиться







Углеродный след

Новое искусство не только по-другому трактует отношение к материальной собственности, но и активно обращается к теме экологии современного мира. Проект «Два градуса» создан арт-группой Terra0 и представляет собой трехмерное изображение леса, полученное в 2019 году с помощью сканирующего лидара на юге Германии. Работа предупреждает об опасности уничтожения экосистемы, иллюстрируя прямую зависимость между глобальным потеплением и выживанием леса. Как только, согласно данным NASA, среднегодовое потепление на Земле превысит два градуса, произведение будет уничтожено.

Фото: скриншот видео с сайта YouTube/Государственный Эрмитаж Поделиться Поделиться







Майнинг (сложные компьютерные вычисления, которые требуются, чтобы создавать, например, токены, из которых складываются NFT-объекты) требует огромных затрат электричества. Эксперты затрудняются точно оценить углеродный след от добычи биткойна, но сходятся в одном: создание криптообъектов наносит серьезный урон окружающей среде. Для компенсации углеродного следа выставки в России партнерами Эрмитажа будет высажен специальный участок леса. Его площадь рассчитают исходя из технических параметров выставки (её сроков, технических параметров серверов, осуществляющих хостинг, и других). По сути, это единственный выход выставки в реальный мир, говорят кураторы.

Эфир — не то, чем он кажется

Чтобы понимать, что происходит на выставке, желательно владеть терминами виртуального мира. Криптография, блокчейн, дроп — выставка щедро снабжена указателями, объясняющими смысл этих понятий. Организаторы выставки «Невидимый эфир» использовали игру слов и значений, которые сегодня означают прямо противоположное изначально заложенному смыслу. Скажем, «эфиром» во времена Тютчева романтически называли невидимую воздушную среду, а сегодня «эфир» — это переиначенная на русский язык криптовалюта Ethereum, если упростить — виртуальные деньги.



Биржа, в которой проходит выставка, с одной стороны, — один из классических символов культурной столицы, материальная постройка Тома де Томона. А с другой — «биржа» с приставкой «крипто» — это онлайн-платформа, на которой происходит купля-продажа предметов цифрового искусства.

Организаторы рассчитывают, что после посещения выставки посетитель станет глубже понимать природу блокчейна и NFT. Ведь чтобы разобраться, в чем смысл каждой работы, придется вникнуть в нюансы ее создания. Например, работа Эрика Калдерона «Цветной росчерк #2934» представляет собой примитивную разноцветную спираль. Надо знать, что она не нарисована живым художником, а сгенерирована случайным образом по определенному алгоритму. Покупатели такого произведения узнают, как выглядит приобретенный арт-объект, только после покупки.

скриншот виртуальной экскурсии с виртуальными кураторами Анастасией Гарновой и Дмитрием Озерковым Фото: скриншот видео с сайта YouTube/Государственный Эрмитаж Поделиться Поделиться







Эрмитаж небесный

В главном музее Петербурга считают, что виртуальные выставки скоро станут обычным явлением в мире классического искусства. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский уверен, что вслед за Эрмитажем все музеи мира примутся открывать подобные нематериальные экспозиции.



«Но мы были первыми!» — подчеркивает он.

Рынок NFT-искусства часто считают полем накопления и спекуляции. Распространено мнение, что большинство собирателей криптоарта не интересуются искусством как таковым, а пытаются выгодно вложить криптовалюту. Эрмитажная выставка выводит криптоарт за рамки товарно-денежных отношений: экспонаты не продаются и не покупаются, посетитель не знает их стоимость. NFT-арт, таким образом, становится чистым музейным искусством.

«Сегодня мы сделали важный шаг к созданию метавселенной, где будет существовать «Эрмитаж небесный» — цифровая копия реального музея», — произнес на церемонии открытия Михаил Пиотровский. А потом взял приспособление в виде эфеса холодного оружия и провел им по воздуху — так директор Эрмитажа невидимым мечом разрезал виртуальную ленточку, открыв первую нематериальную экспозицию музея.

Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

