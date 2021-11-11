«Эрмитаж небесный». Музей пустил посетителей в виртуальную Биржу на первую нематериальную выставку

«Незримый эфир. Выставка цифрового искусства» — первый виртуальный выставочный проект Эрмитажа. Он открылся вечером 10 ноября и будет доступен для онлайн-посещений в течение месяца. Экспонаты выставки существуют только в виртуальной реальности и помещены в цифровую копию здания Биржи. Проект демонстрирует возможности NFT-технологий и исследует их влияние на современное искусство. «Фонтанка» разбиралась, как смотреть первую музейную нематериальную экспозицию.
Три способа входа
«Мы считаем, что виртуальное искусство должно оставаться в цифровом мире, и мы, зрители, должны в него перенестись, чтобы лучше его понять и увидеть», — объясняет выбор формата Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа и сокуратор выставки.
Осуществить задуманное можно тремя способами. Лучше всего, по мнению Озеркова, смотреть выставку с помощью шлема виртуальной реальности, он создаст ощущение полного погружения в цифровой мир искусства. Второй способ — посетить сайт выставки. Для этого нужен мощный компьютер и время на загрузку «тяжеловесных» файлов мультимедиа. Можно посмотреть и со смартфона, но для этого надо предустановить приложение Spatial. Перед тем, как «войти» на выставку, пользователь фотографируется и получает фигурку со своим лицом — цифрового аватара. Управляя им, он будет перемещаться по залам и сможет общаться с аватарами других пользователей.
«Раньше такие экспозиции имели какие-то материальные аналоги того, что представлено в «цифре». Наша выставка существует только в виртуальной реальности», — рассказывает сокуратор выставки Анастасия Гарнова.
В этой виртуальности есть свои преимущества. В классическом музее нельзя «нагружать пол», портить стены, невозможно радикально поменять дизайн помещений. В виртуальной Бирже залы можно «перекрашивать» безо всяких контрактов и подрядчиков: «пепельный зал», «черный зал», «марсианский зал» и другие. Кроме того, такой экспозиции не нужны выходные дни и перерывы на обед: она функционирует круглосуточно.
Именно эта простота и мобильность привлекают к рынку виртуального искусства и коллекционеров.
«Человек XXI века все чаще не хочет или не имеет возможности ходить в настоящие музеи или хранить у себя дома «пыльные картины», которые надо реставрировать, страховать, перевозить и развешивать по стенам», — считают организаторы выставки.
Панки, коты и марсианский дом
На выставке представлено 38 NFT-проектов: это и оцифрованные картины современных художников, и медиафайлы с видео и звуком, и работы, которые меняются по заданному алгоритму прямо на глазах посетителей.
Есть несколько работ, которые уже считаются классикой NFT-арта. К ним относится изображение из серии «Криптопанки» пионеров NFT, двух канадских разработчиков, Мэтта Холла и Джона Уоткинсона. Проект из 10 000 автоматически сгенерированных уникальных портретов был создан в 2017 году. На большинстве изображений (размером 24х24 пикселя) — хулиганского вида парни и девушки, но попадаются и обезьяны, и зомби, и даже инопланетяне. Сейчас криптопанки — самые известные и дорогие предметы коллекционирования, стоимость которых начинается от 400 тысяч долларов. Или «Квантум» — одно из первых в истории токенизированных произведений искусства, которое было создано в 2014 году, задолго до всплеска интереса к NFT. На выставке представлена также классическая NFT-работа из серии Crypto Kitties — первой игры на блокчейне Ethereum. Коты в этой игре генерируются у игроков случайным образом, и самый редкий из них — представленный на выставке кот Шредингера.
Одна из самых масштабных работ выставки — «Дом на Марсе» канадской художницы Кристы Ким. Это первый в мире цифровой NFT-дом, созданный художницей во время первой волны карантина в 2020 году и размещенный в марсианских пейзажах. По дому можно виртуально передвигаться, исследовать его объекты, любоваться просторной террасой с футуристичной мебелью и фантастическим ландшафтом вокруг. Художница продала свое произведение более чем за полмиллиона долларов США.
Углеродный след
Новое искусство не только по-другому трактует отношение к материальной собственности, но и активно обращается к теме экологии современного мира. Проект «Два градуса» создан арт-группой Terra0 и представляет собой трехмерное изображение леса, полученное в 2019 году с помощью сканирующего лидара на юге Германии. Работа предупреждает об опасности уничтожения экосистемы, иллюстрируя прямую зависимость между глобальным потеплением и выживанием леса. Как только, согласно данным NASA, среднегодовое потепление на Земле превысит два градуса, произведение будет уничтожено.
Майнинг (сложные компьютерные вычисления, которые требуются, чтобы создавать, например, токены, из которых складываются NFT-объекты) требует огромных затрат электричества. Эксперты затрудняются точно оценить углеродный след от добычи биткойна, но сходятся в одном: создание криптообъектов наносит серьезный урон окружающей среде. Для компенсации углеродного следа выставки в России партнерами Эрмитажа будет высажен специальный участок леса. Его площадь рассчитают исходя из технических параметров выставки (её сроков, технических параметров серверов, осуществляющих хостинг, и других). По сути, это единственный выход выставки в реальный мир, говорят кураторы.
Эфир — не то, чем он кажется
Чтобы понимать, что происходит на выставке, желательно владеть терминами виртуального мира. Криптография, блокчейн, дроп — выставка щедро снабжена указателями, объясняющими смысл этих понятий. Организаторы выставки «Невидимый эфир» использовали игру слов и значений, которые сегодня означают прямо противоположное изначально заложенному смыслу. Скажем, «эфиром» во времена Тютчева романтически называли невидимую воздушную среду, а сегодня «эфир» — это переиначенная на русский язык криптовалюта Ethereum, если упростить — виртуальные деньги.
Биржа, в которой проходит выставка, с одной стороны, — один из классических символов культурной столицы, материальная постройка Тома де Томона. А с другой — «биржа» с приставкой «крипто» — это онлайн-платформа, на которой происходит купля-продажа предметов цифрового искусства.
Организаторы рассчитывают, что после посещения выставки посетитель станет глубже понимать природу блокчейна и NFT. Ведь чтобы разобраться, в чем смысл каждой работы, придется вникнуть в нюансы ее создания. Например, работа Эрика Калдерона «Цветной росчерк #2934» представляет собой примитивную разноцветную спираль. Надо знать, что она не нарисована живым художником, а сгенерирована случайным образом по определенному алгоритму. Покупатели такого произведения узнают, как выглядит приобретенный арт-объект, только после покупки.
Эрмитаж небесный
В главном музее Петербурга считают, что виртуальные выставки скоро станут обычным явлением в мире классического искусства. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский уверен, что вслед за Эрмитажем все музеи мира примутся открывать подобные нематериальные экспозиции.
«Но мы были первыми!» — подчеркивает он.
Рынок NFT-искусства часто считают полем накопления и спекуляции. Распространено мнение, что большинство собирателей криптоарта не интересуются искусством как таковым, а пытаются выгодно вложить криптовалюту. Эрмитажная выставка выводит криптоарт за рамки товарно-денежных отношений: экспонаты не продаются и не покупаются, посетитель не знает их стоимость. NFT-арт, таким образом, становится чистым музейным искусством.
«Сегодня мы сделали важный шаг к созданию метавселенной, где будет существовать «Эрмитаж небесный» — цифровая копия реального музея», — произнес на церемонии открытия Михаил Пиотровский. А потом взял приспособление в виде эфеса холодного оружия и провел им по воздуху — так директор Эрмитажа невидимым мечом разрезал виртуальную ленточку, открыв первую нематериальную экспозицию музея.
Мария Лащева, «Фонтанка.ру»