Эрмитаж продал все NFT-лоты из цифровой коллекции. «Мадонну Литта» — за 150 тысяч долларов

Были проданы «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи (150,5 тыс. BUSD), «Юдифь» Джорджоне (65 тыс. BUSD), «Куст сирени» Винсента Ван Гога (75 тыс. BUSD), «Композиция VI» Василия Кандинского (80 тыс. BUSD) и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне (74 тыс. BUSD). На старте каждый лот стоил 10 тысяч долларов.

Эрмитаж продал на аукционе свою первую в истории цифровую коллекцию картин. Торги велись на базе маркетплейса Binance NFT 7 сентября. Общая стоимость проданных работ составила 444,5 тыс. BUSD — стейблкоинов, привязанных к доллару США, сообщает 7 сентября RB.ru .

«Мы поздравляем Государственный Эрмитаж с завершением беспрецедентного для российского рынка проекта. Это большая победа и уникальный пример, которые дает всем участникам арт-рынка массу новых возможностей для развития», — отметил директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.

Как уже сообщала «Фонтанка», все NFT-токены создавались в двух экземплярах: один будет храниться в Эрмитаже, второй уйдет на торгах. В музее подчеркивают, что все цифровые копии были подписаны лично директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

В конце лета Эрмитаж сообщил, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн незаконно использует название музея и кадры, сделанные в его стенах. Оказалось, что артист собрался продать на цифровой бирже серию NFT-работ из кадров, сделанных в музее во время съемок клипа на песню «Любимый город», — несмотря на то, что лидер Rammstein подписывал договор, что все кадры, отснятые в залах, могут появляться исключительно в клипе.

Конфликт разрешился без участия музыканта: в ходе переговоров с маркетплейсом Эрмитаж разрешил платформе продажу NFT-работ.