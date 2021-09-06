Конфликт между Эрмитажем и Линдеманном разрешился без участия артиста

Скандал, который вспыхнул в августе между Эрмитажем и лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, благополучно разрешился. Хоть Линдеманн так и не вышел на переговоры с музеем, Эрмитаж договорился с маркетплейсом, который занимался продажами спорных NFT. Об этом сообщается 6 сентября на сайте музея.



«Эрмитаж предоставил платформе право на воспроизведение только в этом проекте на основании возмездного договора», — уточнили в пресс-службе.



Как писала «Фонтанка», в конце лета Эрмитаж сообщил, что Тилль Линдеманн незаконно использует название музея и кадры, сделанные в его стенах. Оказалось, что артист собрался продать на цифровой бирже серию NFT-работ из кадров, сделанных в музее во время съемок клипа на песню «Любимый город», — несмотря на то, что лидер Rammstein подписывал договор, что все кадры, отснятые в залах, могут появляться исключительно в клипе.

