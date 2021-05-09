Лидер Rammstein в честь Дня Победы спел про «Любимый город», прогуливаясь по Эрмитажу

В этот раз рок-музыкант прогуливается по залам Эрмитажа в сопровождении женского симфонического оркестра. Пока облаченные в белое девушки играют на скрипках и арфах, Тилль Линдеманн рассматривает экспонаты — например, статую Мадонны с младенцем и картины с видами Венеции. Завершается видео закатными пейзажами Северной столицы, снятыми с высоты.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Эрмитажа, клип снимался в понедельник, 3 мая, когда в музее был выходной. Съемки прошли за один день, с музыкантом был заключен контракт.

Картина «Девятаев» Тимура Бекмамбетова посвящена подвигу советского летчика, который сумел сбежать из плена на немецком самолете. Первый клип Тилля Линдеманна на эту песню вышел в апреле. В нем певец, облаченный в костюм, поет в темном зале и летает на самолете Р-39 Aerocobra. Песня исполняется на русском языке.