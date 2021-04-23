Видеоряд клипа не поражает разнообразием и состоит из двух сюжетов: в первом Линдеманн, облаченный в костюм, поет в темном зале, а в другом летит в небесах на самолете Р-39 Aerocobra. На американском истребителе — советские звезды: действительно, половина всех выпущенных самолетов были поставлены в СССР по ленд-лизу.

Песня «Любимый город» в исполнении Тилля Линдеманна спустя несколько часов после релиза получила клип. Теперь не остается никаких сомнений, что композиция, знакомая многим в исполнении Марка Бернеса, войдет в саундтрек нового фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Картина посвящена подвигу советского летчика Михаила Девятаева, который сумел сбежать из плена на немецком самолете.

Режиссер фильма «Девятаев» Тимур Бекмамбетов в интервью «Комсомольской правде» поделился некоторыми подробностями необычной коллаборации. По словам Бекмамбетова, Линдеманн сам обратился к нему с идеей исполнить «Любимый город»:



— Думаю, потому, что он (Линдеманн) вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тиль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама... И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а «Любимый город» будет лейтмотивом этой картины.



Тилль Линдеманн и раньше проявлял интерес к великому и могучему. Во многом это связано с его детством — в ГДР, где он рос, русский язык преподавали в школах.

