К выложенному на YouTube ролику нет никаких комментариев, однако фан-сообщество Rammstein в соцсетях пишет, что композиция войдет в саундтрек фильма «Девятаев» — новой ленты Тимура Бекмамбетова о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, который бежал из немецкого плена на немецком же самолете. «Фонтанка» запросила информацию об этом у представителей картины.

В Сети, включая Apple Music , появилась новая песня Тилля Линдеманна — лидера немецкой рок-группы Rammstein. Новинкой внезапно оказалась композиция «Любимый город», которую мы знаем в исполнении Марка Бернеса. Немецкий рокер исполнил ее полностью на русском языке.

Появление настолько необычной песни вызвало удивление у поклонников, однако, несмотря на акцент, фанаты Линдеманна благосклонно отнеслись к его исполнению советской классики. «Очень душевно получилось», — пишет Лилия. «Бальзам для ушей», — вторит ей Агата.



Отметим, что Тилль Линдеманн и раньше проявлял интерес к великому и могучему. Во многом это связано с его детством — рокер родился и рос в ГДР, где русский язык преподавали в школах. Позднее в разных интервью музыкант хорошо отзывался о России, на концертах обязательно говорил что-то по-русски, а если обратиться к творчеству Rammstein, то можно вспомнить песню Moskau, где припев также звучит на русском языке.



Ранее Тилль Линдеманн и Петер Тегтгрен сняли https://calendar.fontanka.ru/articles/8972/ в Петербурге клип на песню Frau und Mann для сольного проекта Lindemann. Одну из ролей в видео исполнила украинская певица Светлана Лобода.