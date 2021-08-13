Между Эрмитажем и Линдеманном встал NFT: музей увидел нарушение авторских прав на диджитал-рынке

«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, ещё и с указанием «Hermitage Edition», не было и не могло быть согласовано с музеем. Предостережение о нарушении лицензионной политики музея, направленное г-ну Линдеманну на стадии анонса его проекта «NFTill», не получило отклика — и нелегальные токены выгружены на маркетплейс. Теперь Эрмитаж — вероятно, одним из первых музеев в мире — столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT», — сообщили в музее. В посте в социальных сетях особенно подчеркивается, что лидер немецкоязычного коллектива до этого подписал договор с Эрмитажем и согласился, что все кадры, отснятые в залах, могут появляться исключительно в клипе.

Эрмитаж рассказал, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн использует его название и кадры, сделанные среди картин, без согласования для торговли на NFT-рынке. Как 13 августа сообщили в музее, музыкант, который анонсировал проект «NFTill» и собрался продать серию NFT-искусства, состоящую из фотографий самого себя во время съёмок клипа «Любимый город», не спрашивал разрешения.

О том, что отрывки видео рокер преобразовал в токены, стало известно в августе: одно из изображений он сам выгрузил в Instagram.



На портале библиотеки NFT Frame Art, ссылку на которую Линдеманн опубликовал в своём профиле, можно посмотреть пять анимированных изображений. Цена самого дорогого лота — «необнародованного» музыкального видео из Эрмитажа — составила сто тысяч евро. Согласно описанию арт-объекта, покупатель бонусом получит возможность поужинать с лидером Rammstein в Москве до 22 августа и позвать одного друга.



Ролик к песне «Любимый город», в котором Линдеманн ходит по залам Эрмитажа и в сопровождении оркестра поёт на русском языке, был опубликован в Сети 9 мая 2021 года. В одном из вариантов клипа музей не фигурировал: музыкант на экране летал в небесах на самолете Р-39 Aerocobra.



О том, что будет предпринимать Эрмитаж, пока что не сообщается.



О том, как именно работает рынок цифрового искусства и почему «экспонаты» в Сети стоят огромных денег, «Фонтанка» подробно объясняла в тексте и приводила мнения коллекционеров, художников и экспертов.

