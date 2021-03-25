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Эрмитаж организует выставку NFT-искусства. Технологию успели оценить Маск и Лампас

Государственный Эрмитаж готовит выставку произведений искусства в NFT-формате. Об этом сообщила пресс-служба музея 25 марта. Работы, выполненные в виде невзаимозаменяемых токенов отберёт отдел современного искусства Эрмитажа. Выставка пройдёт до конца 2021 года.

Новую форму произведений искусства, существующую только в сети, начали активно создавать, продавать и покупать на международном рынке несколько месяцев назад. Бизнесмен и изобретатель Илон Маск довёл идею до абсурда, выпустив песню о NFT-технологии в виде токена и поставив цену в 420 миллионов Dogecoin (криптовалюта. — Прим. ред.). До этого подруга Маска, певица Граймс, продала десять анимированных музыкальных работ-токенов с летающими херувимами.

Российские художники в стороне не остались: каллиграф Покрас Лампас продал на криптоаукционе работу «Transition» в виде токена за 28,7 тысячи долларов. Новому владельцу достался снимок проекции картины художника на стену Чиркейской ГЭС.

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Комментарии (1)

Trurl
А Рубенс-то с Рафаэлем, дурачьё, маслом писали...(С)
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