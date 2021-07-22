Эрмитаж продаст NFT-токены с пятью шедеврами коллекции

По заказу музея специалисты создали цифровые копии пяти картин из коллекции — каких именно, пока не разглашается. С каждого изображения создано по два NFT-токена (невзаимозаменяемых токена) — сертификата уникальности цифрового объекта. По одному NFT останется в собственности Эрмитажа, а второй продадут на криптовалютной бирже. В интервью изданию Пиотровский особенно подчеркнул, что Эрмитаж не собирается зарабатывать на токенах. Директор музея даже опасается, что эту акцию воспримут как: «Эрмитаж продает свои картины».

Эрмитаж выпустил первые NFT с изображениями произведений искусства из своей коллекции — об этом в интервью Forbes Life рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

«Эрмитаж не собирается зарабатывать [на NFT]. Наши финансовые вопросы исчисляются миллиардами. Смешно решать с помощью токенов финансовые вопросы», — сказал изданию Михаил Пиотровский. На какой цифровой платформе будут выложены для продажи NFT-токены эрмитажных картин, пока неизвестно.



По мнению директора Эрмитажа, внедрение современных технологий в работу музея способствует демократизации учреждения.



«Мы и токены делаем, и TikTok сейчас завели. Это одна из новых сфер, где Эрмитаж опробует свои возможности», — сказал он.



Пиотровский уверен, что появление NFT-технологий никак не скажется на развитии искусства.



«Это новая глава в истории рынка, не в истории искусства», — подчеркнул он.



Также Пиотровский напомнил о ранее заявленной выставке NFT-искусства, которая пройдет в Эрмитаже ближайшей осенью.



«Будем показывать что-то, произведенное специально для NFT, и то, что собирают NFT-коллекционеры», — рассказал глава музея.

