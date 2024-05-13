Куда бежать? Гид по бесплатным туалетам на Невском проспекте, которые работают даже ночью

Фото: Марина Игнатьева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» прошла по главной улице Петербурга и изучила ее не парадную, но такую человечную составляющую — общественные туалеты. За время исследования мы нашли самый любимый туалет и самый отвратительный, а также бонусом, в конце — самый секретный, отголосок старых добрых времен.

Если пятнадцать лет назад обеспеченность Петербурга общественными туалетами вызывала вопросы, сейчас, как минимум на главной улице города, ситуация значительно улучшилась. Практически в каждом доме на Невском проспекте есть место, где можно легально справить нужду, не прибегая к крайностям. Многие из этих точек работают круглосуточно. «Фонтанка» прошлась по ночному городу, проверила почти все точки и составила топ-30.



Гид субъективный и построен на личном впечатлении автора, а также результатах восприятия окружающей его действительности органами чувств. Кроме того, основная часть заведений проверена ночью, но небольшая часть — днем (об этом сказано отдельно). Интенсивность, тщательность и частота уборки в разное время суток отличается. Предположительно, в зависимости от количества посетителей. Ночью порой и пожаловаться некому на вонь, отсутствие бумаги и забитое мусорное ведро — это самые частые неприятности, которые придется наблюдать ночному путешественнику.



По этой нехитрой шкале ощущений самыми худшими стали туалеты в подсобном помещении столовой, где отключался свет, и в «Бургер Кинге» около Дворцовой. Недалеко от них ушел туалет на Московском вокзале. Самыми лучшими можно назвать просторные кабинки «Невского центра», хотя многие заведения не уступают ему в чистоте. Некоторые скромные столовые доказывают, что их не стоит равнять с неряшливыми коллегами, работающими под тем же брендом. Если туалет — лицо заведения, ищите ниже портретную галерею.

Как найти бесплатный туалет в Петербурге Говоря начистоту, днем найти в центре города бесплатный работающий туалет несложно. Достаточно просто зайти в ближайшее заведение и вежливо попросить воспользоваться уборной. Отказать могут, поскольку на самом деле кафе и рестораны не обязаны пускать в туалет для посетителей любого человека с улицы, но из любой конфликтной ситуации можно выпутаться с помощью возможностей речевого аппарата. Например, пообещать приобрести чашку кофе или бутылку воды после, ведь намерения воспользоваться услугами заведения уже достаточно для того, чтобы считаться его посетителем. В общем, новые штаны в ближайшем магазине точно обойдутся дороже, если, конечно, вы не гуляете около Апрашки.



Интровертам в помощь различные столовые, кофейни, рестораны быстрого обслуживания и торговые центры, которых на Невском много. Стоит приготовиться к лотерее «как повезет» и быть готовым вытянуть удушливый запах или голую втулку от туалетной бумаги. Именно таких туалетов в основном и касается наше исследование, за исключением нескольких платных экземпляров, которые просто необходимо было посетить для сравнения.

Вообще-то, в городе еще есть туалеты Водоканала. С 2022 года они стали бесплатными. Опознать их можно по логотипу предприятия. На его балансе по состоянию на ноябрь 2023 года находились более 800 общественных туалетов. Из них 213 стационарные (но использовались только 166, остальные 47 нуждались в капитальном ремонте), 109 модульных, 21 передвижной комплекс на базе автомобильного шасси и 499 передвижных туалетов. В 2024 году количество доступных уборных обещали увеличить, правда, не намного.



Все туалеты Водоканала отмечены на интерактивной карте, которую можно изучить на сайте предприятия. Как ни странно, на Невском проспекте нет ни одного. Самая близкая к нему городская уборная находится на площади Искусств. К тому же городские туалеты в ночные часы не помогут. В основном они работают с 9:00 до 21:00. Во время массовых мероприятий, таких как «Алые паруса», в пасхальную, рождественскую, новогоднюю ночь устанавливаются дополнительные переносные кабинки.

Итак, вы на Невском Причем у Московского вокзала. Предположим, хотите совершить ночную прогулку до Дворцовой и обратно. На часах больше 21:00. Вы выходите из подземки на пересечении Лиговского и Невского с полным мочевым пузырем. В петербургском метро облегчить его невозможно, в отличие от московского. Как объясняли в метрополитене ранее, разместить туалеты с технической точки зрения сложно, с финансовой — ещё сложнее, а в уборные для сотрудников нельзя попасть из-за строгих мер безопасности. Но несмотря на это, у вас все равно будет куча вариантов.



Туалет в ТРЦ «Галерея» Лиговский проспект, 30 Стоимость: бесплатно

Часы работы: 10:00–23:00

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Ближайший к главному входу туалет находится на втором этаже. Нужно подняться на ближайшем эскалаторе и идти прямо до следующего. Вход будет по левую руку. В коридоре запах приятный, в самых кабинках — как повезет. Плюс в том, что их много, и вне часа пик можно выбрать получше или, если позволяет физиология, подняться на более труднодоступный этаж. Бумага есть, мыло и сушилки тоже, только вода в кране почему-то горяченная.



Сам ТРЦ работает до 23:00, но кинотеатр в нем (рядом с ним тоже есть клозет) — до последнего сеанса, то есть примерно до часу-двух ночи. Нюанс лишь в том, что войти все равно придется до закрытия дверей. Туалет на Московском вокзале Невский проспект, 85

Стоимость: бесплатно

Часы работы: круглосуточно

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На главном входе нужно пройти через пункт досмотра, повернуть налево и увидеть вывеску. Потоки «М» и «Ж» здесь, как и в предыдущем случае, разделены. Туалет круглосуточный и бесплатный, что накладывает определенные издержки в виде удушающей вони и беспорядка, который оставляют за собой некоторые посетители и посетительницы. Но в действительности все оказалось не так страшно, как было на вокзалах 10 или 20 лет назад.

«Ростикс» Лиговский, 47

Стоимость: бесплатно Часы работы: круглосуточно

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Туалет общий для мужчин и женщин. Находится по правую сторону, недалеко от касс и аппаратов самообслуживания. Внутри относительно чисто. Есть бумага, мыло и вода, но запах стоял настолько жуткий, что запершило в горле.

«Столовая № 1» Лиговский, 43–45

Стоимость: бесплатно

Часы работы: круглосуточно

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Чтобы легко найти туалет, нужно встать в самый хвост очереди из людей, берущих подносы и начинающих выбирать блюда. Справа будет шторка, она отгораживает тайное от явного. В заведении чистый общий туалет, рассчитанный на две кабинки. Плитка и современный дизайн умывальников и кранов выдают, что ремонт был здесь не так давно, хотя одну из мыльниц то ли сломали, то ли забыли закрыть. Отчетливого неприятного запаха корреспондент «Фонтанки» не почувствовал.

Cofix bakery Невский проспект, 81

Стоимость: бесплатно

Часы работы: 08:00–23:00 (09:00–23:00 — в выходные)

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Туалет один, очень небольшой, и судя по всему, является сквозным проходом в другое помещение, но за идеальную чистоту, зумерскую неоновую подсветку для селфи и призыв думать иначе заслуживает того, чтобы его отметили.

ТК «Невский центр» Невский проспект, 114–116

Стоимость: бесплатно

Часы работы: 10:00–23:00

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Ближайший туалет на минус первом этаже. Нужно спуститься на эскалаторе, развернуться через левое плечо и следовать прямо к указателю. Кабинок много, и они очень просторные, чистые. Бумага более плотная, чем обычно в бесплатных туалетах. Сушилки, мыло и все остальное — в наличии.

Пекарня «Хлебник» Невский проспект, 77

Кодовый замок

Часы работы: круглосуточно

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Кабинка одна, общая. На входе в нее есть кодовый замок, ключ от которого печатается на чеке. Однако по счастливой случайности дверь кто-то специально не закрыл до конца так, чтобы он не сработал. Внутри есть бумага, мыло, вода и нет сильного запаха.

Столовая Невский проспект, 110

Стоимость: бесплатно

Часы работы: круглосуточно

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Отзывы у заведения противоречивые, но сейчас не о еде. О туалете в них почти не упоминается, а то, что упоминается, — очень нелестно. Санузел на первый взгляд чистый, впрочем, это все, что можно о нем сказать. Оценить по достоинству не получилось, поскольку свет в каморке работал только первые 3–5 секунд, после чего резко гас, оставляя одинокого путника со спущенными штанами в кромешной темноте. Но сотрудница, которая не стала выгонять его в третьем часу ночи на улицу, заслуживает благодарности.

Через несколько метров от столовой корреспондента «Фонтанки» ждал чистый, уютный и светлый туалет на две кабинки. Мыло, бумага и сушка на месте. Никаких кодовых замков. Кроме того, толерантность заведения выразилась и в том, что за одним из столов в зале сидя дремал человек, похожий на бездомного. Перед ним стояла маленькая кружка кофе и стакан воды. Чтобы добродушие персонала не обернулось репутационным ущербом, название заведения называть не станем.

Та самая кофейня Поделиться Поделиться





Столовая Street ул. Марата, 1/71

Стоимость: бесплатно

Часы работы: круглосуточно

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В конце зала находится чистый, светлый туалет на три кабинки, без запаха, с относительно свежим ремонтом. На популярном сервисе онлайн-карт встречаются противоположные отзывы о туалете. Возможно, просто повезло и была смена трудолюбивого сотрудника, а возможно — заведение сделало выводы.



«Вкусно — и точка» ул. Марата, 5

Стоимость: бесплатно

Часы работы: 07:00–23:00

Ресторан находится в ТК «Олимпик Плаза». После закрытия торгово-офисного центра в 21:00 войти можно только через отдельный вход, слева от главного. Внутри чисто. Классика ночных гуляний, хотя закрывается заведение рано относительно других точек на Невском.

Кинотеатр «Художественный» Невский просп., 67

Стоимость: бесплатно

Часы работы: 09:00–02:00

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От входа прямо и до упора — вот вы уже выбираете одну из множества небольших кабинок. Туалет чистый, со всеми удобствами. В глаза бросается плитка с вензелями и раковины с пьедесталом — есть во всем этом что-то от классицизма.



«Шоколадница» Невский просп., 55

Стоимость: бесплатно

Часы работы: круглосуточно

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Персонал подсказал, как найти туалет. Он рассчитан на одного человека, внутри светло и уютно, без неприятного запаха.

Это чуть ли не единственная «Шоколадница» на Невском, у которой на входе в туалет нет кодового замка. В остальных он есть. В заведении на Невском, 5, например, на входной двери крупными белыми буквами на красном фоне написано: «Вход в туалет по чеку». Впрочем, место оказалось достаточно популярным, чтобы войти в клозет, просто придержав дверь за предыдущим посетителем. За ней не было ничего необычного, кроме неработающего писсуара и диспенсера для освежителя воздуха.

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Столовая № 1 Невский просп., 53

Стоимость: бесплатно

Часы работы: 08:00–23:00

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Чистый просторный туалет с относительно свежим ремонтом. Плакаты на стенах, стилизованные под советские, призывают купить глинтвейн и вымыть руки с мылом после процедуры. То ли здесь всегда так, то ли решающим моментом стало то, что заведение уже готовилось к закрытию, когда в комнату для раздумий прошмыгнул корреспондент.



«Вкусно — и точка» Невский просп., 45/2

Стоимость: бесплатно

Часы работы: на двери написано, что зал работает с 06:00 до 04:00, с 04:00 до 06:00 — технический перерыв. При этом в Интернете указано, что заведение работает с 07:00 до 23:30 каждый день, кроме пятницы и субботы. В эти дни график меняется на 07:00–05:00, но, возможно, речь только о кафе.

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Туалеты находятся на втором этаже. Ближе к лестнице расположен второй вход в ресторан, который со стороны улицы Рубинштейна. В туалете чисто, пахнет освежителем с запахом жвачки, кабинок много.



После этого ночного путешественника ждет долгий путь терпения через Аничков мост, мимо одноименного дворца, Екатерининского сада (мы знаем, о чем вы подумали, глядя на кусты, — даже не думайте), Гостиного двора и Думской башни. Трудно думать о высоком, когда отвлекает низменное, но все же постарайтесь. А мы пока расскажем о платных туалетах, которые закрываются в ночное время, но могут пригодиться днем. Туалет в Гостином дворе Невский просп., 35

Стоимость: 50 рублей Часы работы: 10:00–22:00

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Если верить карте, на первом этаже исторического торгового комплекса три туалета — один со стороны Садовой улицы, два — со стороны Перинной линии, но «Фонтанка» насчитала всего два — по одному на каждом направлении. Оба они платные.

Известный российский вопрос — должен ли быть в торговом центре бесплатный туалет. Некоторые юристы считают, что да — как минимум один. За остальные, мол, можно взимать плату. На самом же деле нет правовых норм, обязывающих торговые комплексы оставлять хотя бы один туалет для посетителей бесплатным. Они должны лишь обустроить персоналу и посетителям по отдельному клозету, на этом все. Упорный посетитель московского ТЦ, который был вынужден воспользоваться платной туалетной комнатой (за 50 рублей) за неимением лучшего, прошел три судебные инстанции, пытаясь доказать, что его права были нарушены, и в каждой проиграл.

Поэтому, не теряя времени на препирательства, «Фонтанка» «раскошелилась». В туалете Гостиного двора оказалось совсем не многолюдно. Чисто и есть места для мытья рук. Ремонт в туалете типовой, визуально напоминает уборные в бюджетных учреждениях. Придраться можно разве что к этому, мол, за такие деньги можно было бы сделать ремонт получше, но все познается в сравнении с другими вариантами «за 50».

Туалет в Пассаже Невский просп., 48

Стоимость: 50 рублей

Часы работы: 10:00–22:00

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Перед тем как сходить в туалет в претенциозном торговом центре «Пассаж», который сам по себе является достопримечательностью города наряду с Гостиным двором, нужно потрудиться, чтобы найти его по указателям. Если вы интроверт, — о ужас, скорее всего, придется взаимодействовать с людьми и спрашивать дорогу. Как сообщил охранник, туалет есть только на нулевом этаже, который занимает продуктовый магазин. Усталым голосом его сотрудник пояснил, что нужно пройти длинную колбасу прилавков до конца, чтобы добраться до пункта назначения. Там, в конце специальной зоны, где посетители могут съесть купленную пищу, есть вывеска с большими буквами. Под ней турникет и приставленный к нему охранник, а рядом автомат, похожий на терминал оплаты сотовой связи. Там можно по карте купить «билет» за 50 рублей. Поскольку в женском в тот момент была уборка, оценивать пришлось туалет для инвалидов, который охранник открыл ключом. Визуально в комнате было чисто, все необходимые предметы на месте, но полностью функционал по понятным причинам оценить было невозможно.



Есть более длинный, но приятный путь для тех, кто не хочет пробираться через толпу и нюхать по дороге разнообразную еду. Можно обойти здание по Садовой и зайти со стороны Итальянской.

Биотуалет у Казанского собора Казанская площадь, 2

Стоимость: 50 рублей

Часы работы: 09:00–20:30

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Еще недавно биотуалет, к которому тянулись несогласованные провода с колоннады Казанского собора, породил скандал о порче облика города. В результате него, как писали СМИ, и сам передвижной модуль, и провода убрали. Однако справить нужду у собора в дневное время все еще можно. Туалет просто скрыт от глаз возмущенных петербуржцев и стоит теперь у причала на канале Грибоедова. Никакие провода к нему сейчас не тянутся. При этом колоннаде собора и без того их достаточно.

50 рублей за посещение кабинки с помощью QR-кода отправились индивидуальному предпринимателю из Петербурга. Мужчина, по данным СПАРК, ранее был связан с группой «Биоэкология», которая занимается производством мобильных туалетов и сдачей их в аренду. Этот как раз брендирован ее логотипом.

Если посещение биотуалета когда-либо в прошлом нанесло вам психологическую травму, не бойтесь. За дверью на удивление ничего страшного не оказалось: ни вони, ни обильных следов чужой жизнедеятельности на ободке унитаза. Одно неудобство — в пасмурный день все-таки темновато, а телефон с фонариком положить некуда, да и не хочется.

Туалет на Дворцовой Стоимость: 50 рублей

Часы работы: 09:00/10:00 — 23:00

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Раньше на Дворцовой площади была конкуренция: рядом с частным туалетом, который выиграл это место на конкурсе, располагался автомобильный комплекс Водоканала. В первом брали, как сейчас, 50 рублей, в соседнем государственном — 30 рублей. С 2022 года, как уже упоминалось ранее, туалеты Водоканала стали бесплатными, что сделало ситуацию интереснее. Но халява продолжалась недолго, и сразу после январских праздников бесплатный туалет снесли по предписанию Минкульта как объект, существенно нарушающий «охраняемые композиционно-видовые связи ансамбля». Платный сортир устоял. В Интернете большая часть отзывов на него просто ужасные. Жители и гости города жалуются на хамство кассиров, грязь, отсутствие воды и то, что детей 6–7 лет не пускают бесплатно. Подключиться к решению проблемы призывают органы власти — ведь туалет все-таки стоит около Эрмитажа и очень популярен. За пять минут, которые корреспондент провел внутри и снаружи в пятницу днем, через мужские и женские двери прошли человек 10. 500 рублей в 5 минут. За 12 стандартных часов работы можно заработать 72 тысячи рублей. В общем, очень хороший бизнес.

На входе большими буквами для непонятливых: «ЛЬГОТ НЕТ». Хотя пару лет назад давали скидки полицейским и силовикам, потому что те на дежурстве «тут ротами ходят». В женском «отделении» три кабинки. На двери висит традиционное предупреждение, за которое должно быть стыдно всему женскому роду: «На унитаз ногами не вставать». В кабинке чисто. Пол немного мокрый, но некритично. Бумага есть — почти целый рулон. Даже имеется подставка, вероятно, для телефона. Восторженные мысли прерывает разговор на повышенных тонах. — Пятьдесят рублей берете, а туалетной бумаги нет! Соседке пришлось мне через низ передавать, — доносится из предбанника. Это одна из посетительниц жалуется кассирше. Женщина с веками, густо накрашенными черными тенями, комментировать возраст которой было бы неприлично, идет проверять.



— Ну только что закончилась! Могу и проворонить, — оправдывается она. — А не надо воронить! Столовая Street Наб. реки Фонтанки, 29/66

Стоимость: бесплатно

Часы работы: круглосуточно

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Туалет в посредственном состоянии: краска облупилась, на стене у раковины есть ржавые подтеки от влаги, дверь обшарпанная. Если закрыть глаза на то, что помещение требует ремонта, нос почует слабый запах, но в целом внутри чисто. Всего кабинок две. В свободной не оказалось бумаги. «Vлаvаше» Невский просп., 54

Стоимость: бесплатно

Часы работы: круглосуточно

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Заведение на первом этаже. Туалет находится по центру зала с левой стороны. В помещении современный свежий ремонт. Разлитая на полу вода — еще ладно, но и бумаги к третьему часу ночи не осталось.



«Вкусно — и точка»

Думская, 4, лит. А, ТЦ «Перинные ряды»

Стоимость: бесплатно

Часы работы: ВС-ЧТ 05:00–02:00, ПТ-СБ 05:00–03:00 (или 05:00–03:00 всю неделю — Карты)

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Ресторан находится на втором этаже торгового центра, вход со стороны Невского. Туалет — до конца зала и налево. Внутри пахнет уже знакомым ароматизатором с ароматом жвачки. Остальное в женском туалете оказалось не таким сладким, больше всего удивило не отсутствие бумаги, а то, что дверь в одну из кабинок была сломана и не закрывалась. В такой ситуации действительно целесообразно ходить в туалет вдвоем с подружкой, как в анекдотах.

После Думской можно оценить, как изменился бизнес-ландшафт Невского проспекта после санкций. Бесконечные мармеладные магазины и сувенирные лавки уже давно примелькались, а вот вывеска магазина сумок и аксессуаров «Борсетта», написанная латиницей, привлекает внимание. Следом идет мультибрендовый магазин обуви и одежды «Футбокс», магазин верхней одежды «Норппа», сеть кафе-пекарен «КИО Кухня». На главной улице города появляются всё новые названия, которые не успеваешь запоминать.

Столовая № 1 Невский просп., 25

Стоимость: бесплатно

Часы работы: 08:00–00:00

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Туалет, как и во многих столовых, «гендерно нейтральный» — то есть три кабинки в нем рассчитаны на представителей обоих полов. Минимальные удобства имеются, но показалось, что не очень чисто. Плюс сушилка «не тянет», но и на том спасибо.

Ночной город при этом продолжает жить своей жизнью. На Зеленом мосту и после полуночи созывают на экскурсии по Неве. Теплоход отплывает сейчас. Несмотря на погоду, на борту собралась группа из десятка человек. Рядом сотрудники ДПС останавливают каршеринги и такси, проверяют документы водителей и иногда содержимое багажника.



Столовая № 1 Невский просп., 5

Стоимость: бесплатно

Часы работы: круглосуточно

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Одно из первых заведений экономкласса в начале Невского, которое соседствует с пятизвездочным отелем. Из трех кабинок работали две. Минимальные удобства есть, но грязно, и неприятный запах не позволил задержаться подольше. Бистро «10 копеек» Невский проспект, 3

Стоимость: бесплатно

Часы работы: круглосуточно

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Дешево и сердито. В заведении с таким названием ожидалось увидеть что-то страшное и грязное, но опасения не оправдались. Все удобства есть, запаха почти нет. Респект клининг-менеджеру. Если верить вывеске, шаверму здесь делают уже 20 лет.

«Бургер Кинг» Малая Морская ул., 2

Стоимость: бесплатно

Часы работы: ВС-ЧТ 07:00–03:00, ПТ-СБ 07:00–05:00

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Обычный туалет в сетевом общепите. Очередь, грязно, отчетливый запах. Долго находиться неприятно, но на фоне других туалетов сети не самый плохой экземпляр.

«Ростикс» Кирпичный пер., 4



Стоимость: бесплатно

Часы работы: круглосуточно

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Два гендерных туалета для «М» и «Ж» в зале не работали. Доступен оказался только общий. Собрал комбо из запаха и отсутствия бумаги. Мыло есть, сушилка работает.

«Вкусно — и точка» Кирпичный пер., 6

Стоимость: бесплатно

Часы работы: 06:00 — 23:30

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Максимально быстро пройти к туалету можно, воспользовавшись входом с Большой Морской улицы и повернув направо, следуя указателям. Попасть в женский туалет удалось сразу после экспресс-уборки, поэтому внутри все было чисто и, как во всех предыдущих заведениях сети, сильно пахло жвачкой. В целом «Вкусно — и точку» можно похвалить за содержание туалетов, она справляется с поддержанием чистоты лучше, чем другие фастфуды. Единственное, что не продумали проектировщики конкретно в этой уборной, — на четыре кабинки приходится одна сушилка для рук. В момент наплыва посетителей кому-то из девочек придется вытирать руки об одежду.

«Бургер Кинг» Невский просп., 18

Стоимость: бесплатно

Часы работы: ВС 08:00 — 00:00, ПН, ПТ, СБ 07:00 — 05:00, ВТ-ЧТ 07:00 — 04:00

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Заведение около Дворцовой площади. Туалет находится в конце зала. Путь укажет запах. Здесь он оказался очень сильным. Хоть его источник находился не в дамских комнатах, но в них все равно приятного было мало, несмотря на наличие бумаги, мыла и остального.

Столовая № 1 Наб. реки Мойки, 44

Стоимость: бесплатно

Часы работы: круглосуточно

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Туалет общий, две кабинки. Из одной со смехом вываливаются две девочки-подростка. Их кавалер не дождался и пошел облегчаться где-то еще. Внутри чисто, все есть, запаха нет. Уборщица, ожидавшая, пока все ночные посетители сделают свои дела, распылила в воздухе освежитель с цветочным ароматом, да и в целом хорошо справилась со своей работой.



Секретный туалет Невский просп., 8 Стоимость: бесплатно Часы работы: пока не закроется вход в арку. Контора во дворе работает с 09:00 до 21:00

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Во дворе дома 8 по Невскому проспекту есть туалет, в который можно зайти с улицы. Это маленькая потайная комната, оставшаяся со времен, когда в квартирах не было канализации и туалеты были во дворе. Чтобы попасть в нее, надо зайти в арку и повернуть направо. Ориентир — буквы WC на двери. Внутри все не так романтично. Вроде бы есть все необходимое, но неуютно: помещение небольшое и запах в нем сильный. С другой стороны, в трудную минуту может спасти чьи-нибудь штаны. В частности, бесплатные туалеты очень актуальны для людей, работающих на улице: раздающих листовки и зазывающих на экскурсии.



Марина Игнатьева, для «Фонтанки.ру»