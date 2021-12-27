Вам – везде. Общественные туалеты в Петербурге объявляют эпоху открытых дверей

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Правительство Петербурга сообщило 27 декабря, что с нового года общественные туалеты города переходят в бесплатный режим: 30-рублевый сбор за посещение отменяется, обеспечение благопристойного пейзажа целиком ложится на бюджет. Этого решения давно ждали, как и введения круглосуточного режима работы, однако для последнего придется еще потерпеть. Судя по тому, что рассказывает Смольный, в организации работы изменится немногое: в общественных туалетах, как и сейчас, будет находиться дежурный персонал, вот только плату принимать он уже не будет. А будет помогать маломобильным группам населения, следить за вандалами, за похитителями электрополотенец и ершиков, за «асоциальными личностями» и бездомными, у которых, видимо, должен возникнуть соблазн «бесконтрольного присутствия» на бесплатной теперь территории. Ну и подключаться в случае коммунальных аварий. На содержание туалетов «реформа» не повлияет, как и на уход за прилегающей территорией. Только платить за это горожане теперь будут не напрямую, а опосредованно.





Сейчас Водоканал следит за 651 туалетом, на сайте предприятия – специальная карта. В основном это либо стационарные пункты, либо передвижные кабинки; есть еще 21 «автобус» и 91 модульный туалет (такие стоят, к примеру, у станций метро и подключены к сетям).



Система финансирования их содержания ничем не отличается от общественного транспорта или, скажем, капитального ремонта домов. Какие-то деньги собирают с людей напрямую, это льготный тариф, так что выручки заведомо недостаточно, чтобы покрыть расходы; остальное докладывают из бюджета в виде субсидии – в данном случае Водоканалу. В текущем году она составила 338 млн рублей, и если бы люди продолжали платить за собственные нужды по 30 рублей, то эта строчка плавно росла бы в ближайшие годы – до 372 млн в 2023 году. Однако в новом бюджете уже учтены естественные права горожан, так что субсидия в 2022-м – 447 млн рублей и далее по годам - 464 млн и 480 млн. Из этого можно сделать вывод, что горожане оставляли мелочью порядка 100 млн в год. Но на прямой вопрос в пресс-службе предприятия не стали называть конкретную сумму. «На средства, полученные от предоставления услуг, также выполнялись работы по эксплуатации туалетов, - рассказали там. - Но плата за посещение туалета составляла небольшую часть от общих расходов на эксплуатацию туалетов, поэтому большая часть расходов покрывалась за счёт городской субсидии».



«Фонтанка» писала, что с момента смены эпох в Водоканале - после смерти многолетнего директора Феликса Кармазинова - подрядчиком предприятия по обслуживанию туалетов является компания «Кварта» в товариществе с «Антаресом». Меньше месяца назад вскрыли конверты в ходе очередного конкурса – и снова «Кварта» как ведущий партнер коллективного участника подала единственную заявку. Именно с ней заключили контракт на 346 млн рублей по комплексному обслуживанию туалетов с 1 декабря 2021 года до 30 ноября 2022-го.



Помимо этого, город ежегодно направляет Водоканалу субсидию на закупку новых туалетов (44 млн в 2022 году) и капремонт старых (8 млн). Судя по сообщениям Смольного, на эти же цели направляются средства, вырученные от продажи неиспользуемого имущества предприятия. Например, в октябре удалось заработать почти 130 млн рублей, однако их пустили не только на туалеты, но и на фонтаны.



И строительство, и капремонт выполняются в рамках программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге». Но адресный перечень составляют, учитывая не только городские туалеты, но и те, что находятся на территории коммерческих предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. Так что в сумме, считает Водоканал, в городе более тысячи отхожих мест, доступных для страждущих. Этого достаточно, если верить СНиП в той его части, которая говорит о понятных всем нуждах. Согласно ему, одно сантехническое устройство должно приходиться на тысячу человек. В Петербурге уже достигнута пропорция – один на 557 горожан.



По районам ситуация аналогичная, говорят в предприятии. Однако есть некоторые различия в режиме: в центре города действуют ограничения КГИОП, так что и эксплуатировать, и ремонтировать туалеты здесь приходится с учётом повышенных историко-архитектурных требований, хотя это и не объекты культурного наследия. Кстати, знаменитые уборные в Александровском саду или на набережной Лейтенанта Шмидта далеко не самые старые; настоящие артефакты – это туалет на Большом пр. ВО, д. 22 (1895 год) и на Петровском пр., д. 1 (1897). Оба работают.



О том, что туалеты собираются делать бесплатными, комитет по энергетике, курирующий Водоканал, сообщал еще летом, на нулевых чтениях бюджета. Тогда же чиновники озвучили идею перевести уборные на круглосуточный режим работы. «Единственное, что будем дооборудовать видеокамерами и дополнительными сигнализациями для исключения вандализма», - говорил глава комитета Андрей Бондарчук.



Судя по всему, ситуацию переосмыслили. «Полностью переводить все городские общественные туалеты на круглосуточный режим в настоящее не целесообразно из-за существенного сокращения посетителей в ночное время, - рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета. - При этом на следующий год по ряду объектов, находящихся преимущественно в наиболее посещаемых туристами местах, режим работы продлён до 23:00. В будущем также возможно увеличение время работы туалетов».



На самом деле все примерно так организовано и сейчас. Уборные работают с 09.00 до 21.00 с учетом технологических перерывов. В местах с высокой туристической посещаемостью и на основных транспортно-пересадочных узлах свой график: 21 туалет эксплуатируется ежегодно с увеличенным временем эксплуатации (до 22-23 часов), 5 из них в летний период переводятся в круглосуточный режим. Еще 28 точек переводят на увеличенный режим эксплуатации летом.



«Фонтанка» не так давно рассказывала о коллизии вокруг Дворцовой площади, где частный предприниматель добыл себе право поставить общественный туалет, а Водоканал спокойно присоседился сбоку. Субсидия позволяет городскому предприятию держать льготную цену, на что не может пойти бизнес. Сейчас коммерсанты оказываются в совсем странной ситуации: они будут предлагать платную альтернативу бесплатной услуге. Анастасия Сергеева заявила «Фонтанке», что по-прежнему надеется избавиться от соседства с туалетом Водоканала, и в этом случае вопрос цены отойдет на второй план, даже несмотря на то, что через Дворцовую площадь уже стоит колесная уборная предприятия. «Люди идут, где ближе, и 40 рублей их не отпугивает, - говорит она. – В том же Парке 300-летия у нас еще несколько точек, и летом там есть трафик, хотя Водоканал выставлял более низкую цену».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

