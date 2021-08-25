автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







ГУП «Водоканал СПб» не долго горевал из-за поражения в конкурсе на право установки туалета под стенами Эрмитажа. Пусть частник оказался проворнее в торгах на право аренды 40-метрового участка — зато монополист умеет получать такие без конкурса. К тому же его расходы субсидируются из казны, а значит, цена будет заведомо меньше, чем у соседа.

Триумфальное возвращение передвижного туалета «Водоканала» на автоприцепе к Эрмитажу стало одной из глав эпического романа о борьбе маленького предпринимателя с огромной машиной госмонополиста — эта штука посильнее драйзеровского «Финансиста» будет.



Петербурженка Анастасия Сергеева ведет бизнес по обслуживанию туристов давно. В основном это общепит на колесах возле достопримечательностей. В прошлом году, когда Смольный объявил конкурс на право аренды участка под общественный туалет в самом «козырном» месте — напротив Эрмитажа, она решила рискнуть. За возможность на три года поставить там «удобства» пришлось поторговаться с самим «Водоканалом». Его прицеп стоял там много лет. Но ввязываться в борьбу с мелким ИП городской монополист не стал. Стартовая цена с нестрашных вроде бы 24 тысяч рублей выросла всего до 27 тысяч, и ИП Сергеева заключила договор с городом.

Случилось это почти год назад, 14 сентября, а уже 16-го комитет по контролю за имуществом Петербурга привлек к административной ответственности оператора давно работавшего там туалета с логотипами «Водоканала» и добился в конечном итоге его вывоза с Дворцовой площади. Иначе, конечно, частному предпринимателю не было никакого смысла там работать: у монополиста цена неконкурентная — 30 рублей. Более того, все расходы на содержание общественных туалетов город «Водоканалу» компенсирует. Так, в бюджете-2021 на это заложено 338,6 млн рублей. К тому же он может подключаться к своим же сетям для подачи воды в туалеты и откачки того, что там в процессе эксплуатации получается. Ну и с подключением к электричеству, как правило, «Водоканалу» попроще бывает. К примеру, в данном случае даже нового подключения получать не пришлось — кабель протянули от ближайшего фонтана в Салтыковском саду, на который «Водоканал» уже давно получил мощности. Нарушений тут нет, заверили в ГУП, все оформлено по закону, и электричество оплачивается по счетчику.



Всех этих благ у ИП нет. Подвозить воду и откачивать нечистоты ассенизаторской машиной из туалета приходится за свой счет по коммерческим ценам. Последнее, к примеру, по 970 рублей за кубометр — почти вдвое дороже, чем установленные расценки у «Водоканала». Электричество — генератор. Потому что точку подключения-то Анастасии Сергеевой дали, но в довольно сложном месте — в подвале Эрмитажа. «В связи с затяжным (а может, и нереальным) согласованием — проблема заключается в протяжке кабеля под землей от Эрмитажа до объекта — пока временно было принято решение питаться от генератора», — рассказывает предприниматель.

Еще один крупный источник расходов — монтаж самого туалетного павильона. Он — ну уж как сумели — стилизован под окружающую классическую архитектуру и обошелся Анастасии в 3 миллиона рублей. Так что, если потребуется ответ на вопрос, почему у нее услуги туалета дороже, чем у «Водоканала», что сказать, она найдет. Ну и, соответственно, почему она не может выдерживать конкуренции с таким соседом.



Выдворять прежний туалет монополиста пришлось с приключениями. К делу подключался и комитет по контролю за имуществом, и полиция. Сотрудники УМВД по Центральному району убедились, что он стоит там без законных оснований, и возбудили дело об административном правонарушении. А комитет даже выписал было штраф на 50 тысяч рублей оператору этого туалета.

Тут необходимо сделать важное отступление. Забегая вперед, отметим, что штраф был опротестован в суде, но важно, что выписали его вовсе не «Водоканалу», а ООО «Антарес». Именно его сотрудники трудятся за окошком туалетных касс, и кассовые чеки выбиваются посетителям именно от имени этой фирмы. Почему так — отдельная новелла.

Дело в том, что сам «Водоканал» никогда де-юре не обслуживал общественные туалеты со своими логотипами, хотя получал на это субсидию из бюджета и даже специальный тариф от Смольного. Слишком уж это непрофильный и хлопотный вид бизнеса. До недавних пор многие годы конкурсы монополиста на это выигрывали коммерческие структуры, получавшие компенсацию, примерно равную субсидии. До 2018 года много лет такой фирмой было ЗАО «ТЕРЕС-1Т». Петербургские журналисты видели в числе его конечных владельцев людей с фамилией Кармазинов — такой же, как и у прежнего, покойного ныне главы «Водоканала» Феликса Кармазинова. Не стало его, и «Терес-1т» почти сразу потерял контракт. Уже в 2019 году его выиграло ООО «Кварта» предпринимателя Дмитрия Бутника. У него большой бизнес — более чем на миллиард в год — по обслуживанию помещений крупных предприятий, в основном энергетических: «Россети», «Петроэлектросбыт», «ФСК ЕЭС» и прочие. Знатоки петербургского экономического ландшафта гадают по этим названиям, кто стоит за успехами Дмитрия Бутника, но все впустую. Подсказкой могло бы быть то, что когда-то давно у «Кварты» был общий акционер с таким ЗАО «Энергия холдинг», которое сейчас известно под названием АО «Петербургская сбытовая компания». Но это все дела давно минувших дней.



Как бы то ни было, в 2019 году «Кварта» получила подряд на 300 с лишним миллионов на обслуживание петербургских общественных туалетов. Причем не одна. Специально для участия в том конкурсе было создано простое товарищество в составе этой компании и ООО «Антарес». Как следует из материалов арбитражного суда, на котором оспаривался прошлогодний штраф от ККИ, именно «Антарес» и должен заниматься обслуживанием туалетов, подряд на которые получила «Кварта». И поэтому штраф был адресован именно ему. Стоит повториться: «Антарес» сумел в суде доказать, что ничего не нарушал, а лишь исполнял заложенные в договор обязанности. К примеру, собирал плату. Сколько — вопрос, наверное, не столь важный, но раз уж в открытых документах есть такая цифра, можно ее и назвать. К примеру, за довольно кислый с точки зрения наплыва туристов в городе — основных потребителей общественных туалетов — август 2020 года все передвижные автомобильные модули «Водоканала» (их 20 штук по всему городу) принесли в кассу «Антареса» почти 12 миллионов рублей, которые полностью были перечислены на счета «Водоканала».



В любом случае стоит констатировать: нарушений «Антареса» в том, что туалет «Водоканала» стоял без согласования на Дворцовой, нет. Более того, полностью по закону монополист в ночь на 23 августа 2021 года поставил и новый, а вернее, вернул старый автокомплекс к стенам Эрмитажа. А то, что цена у него не 50, как у соседа, а 30 рублей, — тоже не его прихоть, этот тариф устанавливается в Смольном. И как бы ни горько было разочарование Анастасии Сергеевой, пенять на какие-то нарушения в данном случае ей не приходится.



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Дело было так: проиграв конкурс КИО в августе прошлого года и будучи вынужден под нажимом ККИ и ГУ МВД убрать свой туалет с Дворцовой, «Водоканал» не опустил руки. Уже в мае 2021 года он получил распоряжение того же КИО, что передал его плацдарм частному конкуренту, о том, что соседний — в нескольких метрах — участок в те же 40 м 2 также передается в аренду ГУП под туалет. Никакого конкурса для этого проводить не пришлось, земля была выделена на основании положений Земельного кодекса и городского закона № 288–48 от 2015 года. В которым черным по белому написано: под общественные туалеты земля в аренду передается без конкурса. Срок — те же три года, что и у ИП Сергеевой.



У «Водоканала», к слову, свои причины для возмущения. Они обнаружили, что выданный им в мае этого года участок частично занят павильоном Анастасии Сергеевой. Выходит, это она теснит прицеп монополиста, а не он ее. Заявление об этом нарушении также было направлено в 78-й отдел полиции УМВД России по Центральному району, сообщили «Фонтанке» в ГУП, но, чтобы не ждать, пока жернова правосудия перемелют эту несправедливость, было принято решение поставить свой объект боком, для предоставления услуг общественного туалета гостям и жителям города на предоставленном в аренду земельном участке.

Есть резон и в том, чтобы настаивать на работе своего объекта именно в этом месте. Ведь Дворцовая площадь, объясняют в ГУП, притягивает тысячи туристов, и их хватит на оба туалета. А качество обслуживания на самом значимом месте в городе — у Эрмитажа — критически важно для имиджа всего Петербурга. Все это время у «Водоканала» работал точно такой же туалет-прицеп на Дворцовой — со стороны Певческого моста. Однако количество жаждущих воспользоваться его услугами клиентов таково, объясняют на предприятии, что приходится расширяться. А место, которое было запрошено в мае у КИО, — идеально с точки зрения присоединения к сетям, никакого злонамеренного желания навредить частному оператору «Водоканал» не преследовал.

Анастасии Сергеевой же приходится сейчас тщательно формулировать свои конкурентные преимущества, раз они точно не относятся к стоимости услуг. «Самое большое преимущество наше — внешний вид, — заявляет она. — Также наш туалет приспособлен для обслуживания маломобильных групп, чего нет в объекте «Водоканала». Также, в отличие от него, мы принимаем к оплате банковские карточки, а у него — оплата только наличными».

Но все это, конечно, кажется бравадой. Предприниматель отчетливо понимает, что лишится как минимум половины, а скорее всего, куда большей доли выручки. Сейчас она составляет примерно 15–20 тысяч в удачный день. Если это поделить на 2, о прибыли можно забыть.

«Увидев на торгах земельный участок в самом сердце нашего города, я была уверена, что городу нужен достойный объект. Взяв кредит, я построила красивый объект в стилистике Дворцовой площади, вложила душу, чтобы было приятно жителям и гостям нашего города. Но «Водоканал» решил, что деньги важнее внешнего вида центра нашего города, и разместил ржавый, облезлый прицеп, из которого торчат шланги, уходящие в канализационные люки», — не сдерживает эмоции предприниматель.

«Любой предприниматель, участвуя в городском тендере, здраво оценивает свои финансовые возможности — необходимость исправно платить арендную ставку, затраты на строительство и эксплуатацию объекта. Также он оценивает и конкурентную среду, — рассуждает Сергеева. — В данном случае я оказалась заложником внезапно возникшего конкурента. Абсурдность его появления (вне тендера, вне здравого смысла распоряжения земельным участком) повлечет для меня очевидные убытки в виде падения прибыли или сведения ее в ноль. У меня нет возможности подключиться к канализации, принадлежащей «Водоканалу», вода для смыва и отходы вывозятся автомобилями иных частных коммерческих организаций, что обходится очень недешево, и я, к сожалению, не могу напрямую конкурировать с монополистом и собственником всей канализации Петербурга».

В КИО разводят руками: закон есть закон, отказать «Водоканалу» чиновники не имели права. И лишь констатируют: «Договор аренды земельного участка площадью 40 кв. м по адресу… заключен с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ и пункта 6 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 03.06.2015 № 288–48 сроком на три года для размещения туалета общего пользования. В отношении участка 02.06.2021 осуществлен кадастровый учет с присвоением кадастрового номера».

Что теперь делать ИП, испытавшему на себе особенности инвестиционного климата Петербурга, чиновники не говорят. Правда, по информации «Фонтанки», сейчас в имущественном блоке Смольного по итогам, в том числе этого кейса, принято принципиальное решение о подготовке проекта изменений в нормативно-правовые документы, которые бы позволили сдавать землю под туалеты только по итогам торгов.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

