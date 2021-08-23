ГУП «Водоканал СПб» в ночь на 23 августа начало монтаж своего передвижного туалета на Дворцовой площади. Намоленное место там уже занял частный конкурент, который намерен добиваться монополии.

Читатели «Фонтанки» прислали фотосвидетельства буйства конкуренции на рынке туристической инфраструктуры в самой главной точке парадного Петербурга — на Дворцовой площади. Рядом с работающим с мая этого года стилизованным павильончиком оказался вплотную установлен тематический прицеп Водоканала.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Борьба за место под солнцем на рынке оказания самых необходимых туристам услуг развернулась под стенами Эрмитажа еще в сентябре прошлого года, когда ИП Анастасия Сергеева выиграла городской конкурс на размещение там туалета. Она платит за трехлетнюю аренду 41 квадратного метра там чуть более 27 тысяч рублей — никто из претендентов на аукционе, включая заявившийся было Водоканал, не стал предлагать больше.

