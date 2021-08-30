Смольный намерен сделать общественные туалеты круглосуточными и частично бесплатными

О планах ведомства заявил глава комитета Андрей Бондарчук в ходе нулевых чтений бюджета на 2022–2024 год. «На самом деле это не те деньги, для которых все это дело организовывается, — подчеркнул он. — Напомним что на каждом таком объекте есть сотрудник или сотрудница, которые с 9 до 18 или в своем графике находятся там. Мы видим, что есть перспектива такого решения».



Кроме того, Бондарчук заявил, что поддерживает предложение сделать пользование туалетами круглосуточным. «Единственное, что будем дооборудовать видеокамерами и дополнительными сигнализациями для исключения вандализма», — сказал чиновник.

