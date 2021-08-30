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Смольный намерен сделать общественные туалеты круглосуточными и частично бесплатными

Комитет по энергетике Санкт-Петербурга готовит предложение — сделать пользование туалетами в парках и садах бесплатным.

О планах ведомства заявил глава комитета Андрей Бондарчук в ходе нулевых чтений бюджета на 2022–2024 год. «На самом деле это не те деньги, для которых все это дело организовывается, — подчеркнул он. — Напомним что на каждом таком объекте есть сотрудник или сотрудница, которые с 9 до 18 или в своем графике находятся там. Мы видим, что есть перспектива такого решения».

Кроме того, Бондарчук заявил, что поддерживает предложение сделать пользование туалетами круглосуточным. «Единственное, что будем дооборудовать видеокамерами и дополнительными сигнализациями для исключения вандализма», — сказал чиновник.

На данный момент в проект бюджета заложены 355,3 млн рублей на 2022 год на эксплуатацию туалетов, комитет просит еще 92 млн. Ранее «Фонтанка» подробно описывала случай на Дворцовой площади, где частный туалет со стоимостью 50 рублей для посетителей оказался в конкуренции с туалетом Водоканала, который поставили на соседнем участке и который может предложить цену в 30 рублей.

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Комментарии (2)

266184867
"будем дооборудовать видеокамерами". Тогда понятно, что монетизировать проект будет порнхаб. Креативно.
zelf
Частично бесплатные это как? Пи-пи бесплатно, а ка-ка нет?
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