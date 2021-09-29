Петербургский Водоканал продал на торгах городского Фонда имущества три здания за 129,7 млн рублей. Об этом предприятие сообщило 29 сентября.

На электронных торгах продали три лота, которые находятся в собственности города и закреплены на праве хозяйственного ведения за Водоканалом. Самым востребованным лотом стало нежилое помещение площадью 414,1 кв. м на Пеньковой улице, 8/16В. Там находилось оборудование Петроградской насосной станции.

Здание мастерских является частью ансамбля «Комплекс построек фильтроозонной станции» и расположено на Петроградской набережной недалеко от Сампсониевского моста. Это объект культурного наследия регионального значения. Начальная цена была 18,3 млн рублей.



«При 30 участниках цена продажи превысила начальную цену в 4 раза и составила 183 тыс. рублей за квадратный метр», — отметили в Водоканале.



Фото: Скриншот сайта auction-house.ru Поделиться Поделиться







Два других лота — бывшие павильоны с водозаборной скважиной в Солнечном и Комарово. Сумма, полученная в результате торгов, составила 129,7 млн рублей. Это в 2,3 раза больше начальной общей суммы.

Вырученные деньги, как уточнили в городском Фонде имущества, будут направлены на реализацию программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» в части реконструкции, капитального ремонта и содержания фонтанов и общественных туалетов.

В Водоканале подчеркнули, что реализации подлежат еще 13 объектов. Четыре из них, в том числе три водонапорные башни в Курортном районе, продадут на торгах, которые состоятся 14 октября.

