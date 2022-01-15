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Эрмитаж и туалет — отдельно. Водоканал убрал бесплатную уборную на Дворцовой площади по требованию Минкульта

В центре Петербурга пропал городской туалет напротив Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади. Об этом 15 января передает корреспондент «Фонтанки».

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На привычном месте, где после различных споров всё же отстоял свое место Водоканал, теперь пусто. «Это решение связано с позицией Министерства культуры, выдавшего соответствующее предписание нашему предприятию. Именно поэтому произведен демонтаж туалета», — объяснили в Водоканале.

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Поток желающих облегчиться принял на себя частник, однако весточка от Минкульта долетела и ему. Документ оказался в распоряжении «Фонтанки». В нем министерство указывает на нарушения части 18 статьи 19.5 КоАП РФ и просит предпринимателя убрать туалет, чтобы не допускать дополнительных санкций.

В основе нарушений указано следующее — туалет стоит на территории объекта культурного наследия федерального значения (ОКН) «Зимний дворец и Эрмитаж», однако сведения о согласовании объекта с КГИОП отсутствуют. «Установленный туалет существенно нарушает охраняемые композиционно-видовые связи ансамбля Дворцовой площади Санкт-Петербурга и противоречит требованиям пункта 4.2 приказа Минкультуры России», — говорится в нем.

«Фонтанка» рассказывала, что конкурс на размещение общественного туалета возле Эрмитажа выиграла предпринимательница Анастасия Сергеева. Она не согласна с предписанием Минкульта и намерена его оспорить.

Аналогичный объект на Дворцовой площади был у Водоканала. Городской туалет выдворяли комитет по контролю за имуществом и полиция. Сотрудники УМВД выяснили, что туалет предприятия стоял без законных оснований, после чего оператора туалета, ООО «Антарес», оштрафовали на 50 тыс. рублей. Компания опротестовала такое решение и доказала в суде, что ничего не нарушала.

В ночь на 23 августа 2021 года туалетный автокомплекс вернули к Эрмитажу — еще в мае Водоканал получил распоряжение КИО о том, что соседний с частным объектом участок передается в аренду ГУП. Согласно закону, конкурс в случае с общественными уборными не нужен. После Водоканал обратился в полицию, заявив, что это Сергеева теснит их прицеп. В конце 2021 года, когда стало известно, что пользование туалетами ГУП будет бесплатным, предпринимательница заявила, что всё еще надеется избавиться от соседства с монополистом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (40)

Fenomen
Пример великолепных туалетов в Новой Голландии вам в помощь. Копайте!
260843741
Ну что, теперь стены Эрмитажа будут в потеках, а кусты лучше сразу ликвидировать везде, потому как амбре стоять будет то еще. Минкульт бы придумал лучше, как туалет вписать в ансамбль, а не убирать.
footballer13
Ну хорошо, пусть тогда Эрмитаж всех желающих в свои туалеты бесплатно пускает, делов-то.
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