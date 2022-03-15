В туалете на Дворцовой площади сделали скидку для Росгвардии и ОМОНа

В Петербурге в общественном туалете на Дворцовой площади сделали скидку в размере 50% для силовиков. Информация об этом появилась на входной двери, выяснил 15 марта корреспондент «Фонтанки».
«Стоимость посещения — 50 руб. Льгот нет», — гласит первое объявление. Ниже размещено уточнение: «Полиция, Росгвардия, ОМОН — 25 руб.».
Нашему изданию рассказали, что скидки для представителей силовых структур решили ввести «с той недели, когда тут ОМОН появился и оцепление». «Да и то только когда они на работе. Потому что тут ротами ходят, ротами!» — строго заявила кассир. Для работающих на протестных акциях журналистов скидки не предусмотрены.
Напомним, что массовые несанкционированные акции начались в Петербурге и в других городах России после начала спецоперации на Украине.