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В туалете на Дворцовой площади сделали скидку для Росгвардии и ОМОНа

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В Петербурге в общественном туалете на Дворцовой площади сделали скидку в размере 50% для силовиков. Информация об этом появилась на входной двери, выяснил 15 марта корреспондент «Фонтанки».

«Стоимость посещения — 50 руб. Льгот нет», — гласит первое объявление. Ниже размещено уточнение: «Полиция, Росгвардия, ОМОН — 25 руб.».

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Нашему изданию рассказали, что скидки для представителей силовых структур решили ввести «с той недели, когда тут ОМОН появился и оцепление». «Да и то только когда они на работе. Потому что тут ротами ходят, ротами!» — строго заявила кассир. Для работающих на протестных акциях журналистов скидки не предусмотрены.

Напомним, что массовые несанкционированные акции начались в Петербурге и в других городах России после начала спецоперации на Украине.

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Комментарии (18)

Nerevar
Зачем роботам туалет? Он им не нужен, они питаются постоянным током 12 вольт.
48home_
с какого фига им скидку дали? зарплата у них не маленькая. Пусть платят по полной.
vfhbr
У кого есть дубинка и пистолет, тот обычно кошелек не носит.
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