Кандидат на пост министра обороны Белоусов прибыл на консультации в Совет Федерации

Андрей Белоусов, кандидатуру которого президент РФ предложил на должность нового министра обороны, прибыл в Совет Федерации. 13 мая там проходят консультации по кандидатурам на посты глав Минобороны, МВД, МЧС и Минюста.



Консультации по кандидатуре Белоусова на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности уже начались, передает пресс-служба Совфеда.