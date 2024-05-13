Кандидат на пост министра обороны Белоусов прибыл на консультации в Совет Федерации

Андрей Белоусов, кандидатуру которого президент РФ предложил на должность нового министра обороны, прибыл в Совет Федерации. 13 мая там проходят консультации по кандидатурам на посты глав Минобороны, МВД, МЧС и Минюста.
Консультации по кандидатуре Белоусова на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности уже начались, передает пресс-служба Совфеда.
Кандидатуру Сергея Лаврова на пост главы МИД России уже обсудили сегодня в Комитете СФ по международным делам.
14 мая на пленарном заседании Совет Федерации продолжит консультации. Информация о них будет направлена Президенту РФ, после чего будут приняты решения о назначении министров.
Накануне президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуры «силовых» министров. Кандидатом на пост главы Минобороны РФ стал Андрей Белоусов. Сергея Лаврова предложено переназначить на пост министра иностранных дел, Владимира Колокольцева — главой МВД РФ, Виктора Золотова — руководителем Росгвардии, Александра Бортникова — главой ФСБ, Александра Куренкова — главой МЧС. На должность министра юстиции предложен Константин Чуйченко, на должность директора Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин, на должность директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев, на должность начальника Главного управления специальных программ президента — Александр Линец. На должность председателя Счетной Палаты президент предложил Бориса Ковальчука.
Сергей Шойгу назначен секретарём Совета Безопасности РФ. Подробнее о том, кто такой Андрей Белоусов, читайте здесь. Реакции на перемену одной из ключевых позиций в правительстве мы собрали тут.