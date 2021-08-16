Покрас Лампас установил рекорд с «каллиграфутуризмом» на NFT-рынке и подколол скептиков

«Когда я в 2015 году придумал термин «Каллиграфутуризм», только ленивый не пытался мне объяснить, что это всё бред, бессмыслица и никому не нужно. Критиков всегда очень много», — написал Покрас Лампас.

Десятый пункт манифеста каллиграфутуризма Покраса Лампаса на NFT-аукционе криптобиржи Binance был продан за 2,46 миллиона рублей. О сделке художник рассказал в своём Instagram 16 августа. При этом он отметил, что общая сумма после продажи всех десяти частей манифеста составила рекордные 10,5 миллиона.

Термином, по мнению мастера, правильнее всего называть стиль, в котором он работает. Искусство «каллиграфутуризма» объединяет древние традиции с современной граффити- стилистикой и одновременно — с размышлениями о существующих проблемах и будущем.



Это не первая попытка Лампаса выйти на рынок NFT- искусства. В начале 2021 года он уже продал на криптоаукционе работу «Transition» в виде токена за 28,7 тысячи долларов. Для этого художник сначала нарисовал изображение, а затем оцифровал его и вывел проекцию на Чиркейскую ГЭС, чтобы снова перевести в формат файла.



К игре в современные технологии подключаются и институции с мировым именем. В частности, Эрмитаж недавно выпустил первые NFT с изображениями произведений искусства из своей коллекции и запланировал провести выставку произведений искусства в этом формате.



Эрмитаж же заявил о том, что, вероятно, стал первым музеем в мире, столкнувшимся с «с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT». Причиной стало то, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выставил на торги произведения цифрового искусства. Ими стали кадры из клипа к песне «Любимый город». Как сообщили в музее, по договору, он не мог использовать эти изображения без разрешения.