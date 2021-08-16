FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +22
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Покрас Лампас установил рекорд с «каллиграфутуризмом» на NFT-рынке и подколол скептиков

Российский каллиграф продал NFT-«манифест» за десяток миллионов рублей

Десятый пункт манифеста каллиграфутуризма Покраса Лампаса на NFT-аукционе криптобиржи Binance был продан за 2,46 миллиона рублей. О сделке художник рассказал в своём Instagram 16 августа. При этом он отметил, что общая сумма после продажи всех десяти частей манифеста составила рекордные 10,5 миллиона.

«Когда я в 2015 году придумал термин «Каллиграфутуризм», только ленивый не пытался мне объяснить, что это всё бред, бессмыслица и никому не нужно. Критиков всегда очень много», — написал Покрас Лампас.

Термином, по мнению мастера, правильнее всего называть стиль, в котором он работает. Искусство «каллиграфутуризма» объединяет древние традиции с современной граффити- стилистикой и одновременно — с размышлениями о существующих проблемах и будущем.

Это не первая попытка Лампаса выйти на рынок NFT- искусства. В начале 2021 года он уже продал на криптоаукционе работу «Transition» в виде токена за 28,7 тысячи долларов. Для этого художник сначала нарисовал изображение, а затем оцифровал его и вывел проекцию на Чиркейскую ГЭС, чтобы снова перевести в формат файла.

К игре в современные технологии подключаются и институции с мировым именем. В частности, Эрмитаж недавно выпустил первые NFT с изображениями произведений искусства из своей коллекции и запланировал провести выставку произведений искусства в этом формате.

Эрмитаж же заявил о том, что, вероятно, стал первым музеем в мире, столкнувшимся с «с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT». Причиной стало то, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выставил на торги произведения цифрового искусства. Ими стали кадры из клипа к песне «Любимый город». Как сообщили в музее, по договору, он не мог использовать эти изображения без разрешения.

О том, чем так привлекателен NFT-рынок и по каким правилам он работает, детально объясняла «Фонтанка».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266203326
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой... Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний