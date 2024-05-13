«Привет, я могу говорить». Москвичка, пострадавшая в «Крокусе», пришла в себя — она больше месяца находится в реанимации

Жительница Москвы Дарья, которую ранили во время теракта в «Крокус Сити Холле», пришла в себя. Около недели назад женщина впервые заговорила, рассказал «Фонтанке» ее муж Михаил в понедельник, 13 мая.
По словам мужчины, его супруга несколько недель находилась в сознании, но не говорила с родными и близкими. «Неделю назад заговорила первый раз за всё время. Сказала: "Привет, я могу говорить"», — поделился радостной новостью Михаил.
Мужчина отметил, что больше месяца врачи боролись за жизнь Дарьи, провели более 20 операций, но работы предстоит еще много — женщина до сих пор находится в реанимации, ее состояние остается тяжелым.
«Есть положительная динамика, и если все будет хорошо, то ее переведут из реанимации в обычную палату», — добавил Михаил.
«Фонтанка» рассказывала трагическую историю семьи. Дарья и Михаил пришли на концерт группы «Пикник» и стояли в очереди в зал, когда раздались выстрелы. Они спрятались в лифте вместе с другими посетителями, но один из террористов заметил их и открыл стрельбу. Дарья получила серьезное ранение. Михаил не стал ждать помощи и сам отвез жену в больницу, где врачам удалось спасти ей жизнь. У супругов есть двое детей.