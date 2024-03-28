«Кровь, гильзы, стекло, тела погибших». Житель Москвы — о теракте в «Крокусе», в котором он едва не потерял жену

Михаил и Дарья Науменковы оказались в самом эпицентре теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчина чудом не пострадал, однако его жену серьезно ранили — она до сих пор находится в тяжелом состоянии и без сознания. Михаил поделился с «Фонтанкой» своей историей.

Науменковы живут в браке 15 лет, у них есть двое детей, младшему — всего 9. Супруги купили билеты на концерт группы «Пикник» за пару недель, так как оба любят рок-музыку. Михаил ехал с работы на машине, а Дарья — на метро. Они немного разминулись. Мужчина занял очередь перед входом в зал, где проверяли билеты. Туда позже подошла и Дарья.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Михаилом Поделиться Поделиться





«Вдруг услышали хлопки, как будто взрывают петарду. Потом выстрелы, народ побежал в стороны, мы побежали в сторону входа в зал. Около барной стойки остановились, я обернулся посмотреть, что происходит, увидел людей с оружием, которые стреляли по людям, вылетающие стекла. Понял, что это не учения и надо искать укрытие», — рассказывает Михаил.



Супруги побежали прятаться в лифт — там уже было много людей, все прижимались друг к другу, вспоминает мужчина. В это время, по словам Михаила, террористы шли по центру общего зала и стреляли.

«Шли неторопливо, ничего не опасаясь. Один из нападавших, видимо, координатор, заметил укрывшихся в нише лифта и указал рукой своему напарнику. Тот выпустил по нам очередь, метров с 30–40, и они пошли дальше, в сторону зала, стреляя в людей».

После того, как звуки выстрелов отдалились, Михаил проверил себя на ранения — к счастью, обошлось, однако затем мужчина увидел у Дарьи кровь на животе и отверстие от пули. Супруг принял решение, что нужно срочно уводить ее из «Крокуса» самостоятельно, пока нападавшие не вернулись.



«На полу была кровь, гильзы, стекло, тела погибших. Охраны и полиции не было. Вывел ее через центральный выход и повел в сторону дороги. Она с трудом, но шла, жаловалась на боль», — говорит Михаил.

После этого он посадил жену в машину и поехал в больницу. Как признается сам Михаил, ехал по МКАДу на максимальной скорости, попутно звонил в 112 и на навигаторе искал ближайшую больницу или пункт скорой помощи.

«На МКАДе я увидел автомобиль ДПС, который ехал в попутном направлении. Обогнал их, посигналил, остановил и объяснил сотрудникам, что произошел теракт, у меня в машине раненая. Они включили мигалки, сирену и поехали впереди, показывая дорогу, сигналя, приказывая расступиться».



Сотрудники сопроводили их до Химкинской больницы. Медперсонал погрузил женщину на каталку и доставил до отделения, где ей сразу провели МРТ.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Михаилом Поделиться Поделиться





«Даша была в сознании, я держал ее за руку, разговаривал. Через некоторое время приехали скорые с другими ранеными. Пришел врач. Ее повезли в операционную. Доктора сделали экстренную операцию. Я сидел, ждал. Ближе к часу ночи вышел врач, сказал, что в тяжелом состоянии. Жива. Надеются на лучшее. Я сидел там до утра», — рассказывает мужчина.



Ближе к обеду следующего дня Дарью решили перевезти в Боткинскую больницу, где она и числится теперь, судя по данным Минздрава Подмосковья. Там женщину прооперировали повторно. Сейчас она в реанимации в крайне тяжелом, но стабильном состоянии и без сознания. Было уже несколько операций, но пока прогнозов нет, говорит Михаил.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Михаилом Поделиться Поделиться





«Приехала мама Дарьи Галина, сейчас вместе с ней сидим в реанимации в Боткинской, должны ее увидеть. Дети ждут маму дома».



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