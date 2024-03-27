«Последний статус у него — «я люблю жизнь». Братья-близнецы рассказали, как ждут опознания старшего брата после теракта в «Крокусе»

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





Творческий, жизнерадостный и харизматичный, с детства фанател от группы «Пикник». Так братья отзываются о пропавшем в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Дмитрии. В тот день террористы выстрелили ему в спину, затем началась давка. На пятые сутки после трагедии информации о нем не появилось, но семья сохраняет надежду на чудо, рассказали родные Дмитрия в беседе с «Фонтанкой» в среду, 27 марта.



Дмитрий Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





По словам Дениса, проживающего в Петербурге, на концерте группы его старший брат, 54-летний Дмитрий, был в компании подруги детства. Они сидели во втором ряду. «Практически с той стороны, откуда террористы зашли. Девушка сказала, что видела, как в него выстрелили. Ему попали в спину. Он упал и захрипел. Потом началась неразбериха. Они как раз начали в этом месте всё поджигать. Она чудом спаслась. К сожалению, Дима остался там, скорее всего», — рассказал средний брат Дмитрия, Артём.

Двое — близнецы из города Новозыбков Брянской области, Дмитрий их старший брат. Жизнь раскинула мужчин по разным городам. «Вообще Дима бывший военный, по образованию — военный офицер, имеет красный диплом. Какое-то время он работал по профессии, а после переехал в Сочи, там же живут две его взрослые дочери. Наш средний уехал в Москву», — отметил Денис. По словам братьев, после службы Дмитрий успел поработать водителем в логистической фирме и занять должность директора гостиничного комплекса в курортном городе, но не забывал о творчестве. «Он был отличный гитарист, играл на барабанах и клавишных. Прекрасно пел, исполнял в том числе песни этой группы [«Пикник»]. Он вообще детство провел под ее песни, в студенчестве у него была своя музыкальная группа. Он даже читал стихи, я всегда ему подражал», — добавил средний брат.

После обстоятельства сложились так, что Дмитрию пришлось уехать в Москву. В столице он копил на покупку недвижимости в родном городе, чтобы чаще навещать пожилых родителей. «К родителям он ездил практически каждые выходные, чтобы помочь. Но в этот раз на помощь к Диме приехали они», — рассказал Артем. Сегодня утром в Москву для сдачи ДНК приехала 75-летняя мама Дмитрия. «Я привез маму в бюро криминалистических исследований, где она сдала тест ДНК. Следователи сказали, что это поможет получить стопроцентный результат при опознании. Несмотря на все заболевания, мама взяла себя в руки и приехала. Тяжело, конечно, она много плачет. Также приехала его старшая дочь», — указал средний брат.

Дмитрий с мамой Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Что касается подруги Дмитрия, она сейчас в расстроенном и подавленном состоянии, добавил Артем. Сын женщины ответил «Фонтанке», что сейчас она говорить не готова. С родными Дмитрия ежедневно связываются экстренные службы для оказания поддержки и уточнения данных. «За это им огромное спасибо, мы видим, как они стараются, но реальность для нас пока жестока, надежды с каждым днем меньше», — рассказал Артем.

Родственники признаются, что самое сложное сейчас — ожидание. «А знаете, какой у него последний статус был в «Вотсапе»? — спросил один из братьев. — «Я люблю жизнь!»

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. По последним данным, число погибших достигло 140 человек, пострадали 360. 26 марта специалисты завершили разбор завалов в разрушенном