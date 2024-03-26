Под завалами «Крокус Сити Холла» людей больше нет, сообщают спасатели

Завершен поиск людей под завалами «Крокус Сити Холла». Пострадавших там больше нет. Об этом спасатели доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Видео с докладом опубликовано в его телеграм-канале 26 марта.



На видео спасатель отчитался перед губернатором: «Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершен. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами».