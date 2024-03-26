Под завалами «Крокус Сити Холла» людей больше нет, сообщают спасатели

Завершен поиск людей под завалами «Крокус Сити Холла». Пострадавших там больше нет. Об этом спасатели доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Видео с докладом опубликовано в его телеграм-канале 26 марта.
На видео спасатель отчитался перед губернатором: «Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершен. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами».
О том, что спасатели закончили разбирать завалы после теракта и пожара в «Крокус Сити Холле», 26 марта сообщало
За почти
Более тысячи человек — спасатели, кинологи, отряды «Центроспас» и центра «Лидер» были задействованы в поисковых работах, а также свыше 300 единиц техники и специализированных робототехнических комплексов. Спасатели вывезли больше 900 кубометров обрушившихся конструкций. Площадь обрушения крыши составила семь тысяч квадратных метров.
Видео того, что осталось от концертного зала, опубликовала «Фонтанка».
Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и расстреливали людей в упор. По последним данным МЧС, погибли 139 человек, пострадали 182 человека.