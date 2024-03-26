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    Под завалами «Крокус Сити Холла» людей больше нет, сообщают спасатели

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    Завершен поиск людей под завалами «Крокус Сити Холла». Пострадавших там больше нет. Об этом спасатели доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Видео с докладом опубликовано в его телеграм-канале 26 марта.

    На видео спасатель отчитался перед губернатором: «Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершен. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами».

    О том, что спасатели закончили разбирать завалы после теракта и пожара в «Крокус Сити Холле», 26 марта сообщало МЧС РФ.

    За почти 3,5 дня обследовали территорию в более чем 8 тысяч квадратных метров.

    Более тысячи человек — спасатели, кинологи, отряды «Центроспас» и центра «Лидер» были задействованы в поисковых работах, а также свыше 300 единиц техники и специализированных робототехнических комплексов. Спасатели вывезли больше 900 кубометров обрушившихся конструкций. Площадь обрушения крыши составила семь тысяч квадратных метров.

    Видео того, что осталось от концертного зала, опубликовала «Фонтанка».

    Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и расстреливали людей в упор. По последним данным МЧС, погибли 139 человек, пострадали 182 человека.

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