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    Теракт в «Крокус Холле»

    МЧС: разбор завалов в «Крокус Сити Холле» завершен

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    Спасатели закончили разбирать завалы после теракта и пожара в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом в своем Telegram-канале сообщило во вторник, 26 марта, МЧС РФ.

    Почти за 3,5 дня спасатели вывезли больше 900 кубометров обрушившихся конструкций. В работах участвовали более тысячи специалистов и свыше 300 единиц техники.

    «Обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда «Центроспас» и центра «Лидер», — отмечается в официальном сообщении МЧС.

    Спасатели вручную резали железные упавшие перекрытия для того, чтобы к работам могла приступить техника. Площадь обрушения крыши составила семь тысяч квадратных метров. На месте происшествия тщательно работали кинологи.

    Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и расстреливали людей в упор. В результате теракта погибло более 130 человек.

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