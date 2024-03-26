МЧС: разбор завалов в «Крокус Сити Холле» завершен

Спасатели закончили разбирать завалы после теракта и пожара в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом в своем Telegram-канале сообщило во вторник, 26 марта, МЧС РФ.



Почти за 3,5 дня спасатели вывезли больше 900 кубометров обрушившихся конструкций. В работах участвовали более тысячи специалистов и свыше 300 единиц техники.



«Обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда «Центроспас» и центра «Лидер», — отмечается в официальном сообщении МЧС.



Спасатели вручную резали железные упавшие перекрытия для того, чтобы к работам могла приступить техника. Площадь обрушения крыши составила семь тысяч квадратных метров. На месте происшествия тщательно работали кинологи.

