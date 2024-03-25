Площадь обрушения крыши в «Крокусе» составила 7 тысяч «квадратов»

Площадь обрушения крыши в Crocus City Hall после теракта 22 марта составила 7 тысяч квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, общая площадь возгорания в здании составила 12,9 тысячи квадратных метров.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта . Группа вооруженных мужчин в камуфляже ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, а также устроила пожар с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Четверо предполагаемых террористов арестованы. По данным ФСБ, всего к теракту причастны 11 человек. По информации МЧС, в результате теракта погибли 137 человек , 182 человека ранены. В больницах и стационарах на утро 25 марта остаются 97 пострадавших .