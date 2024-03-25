Площадь обрушения крыши в «Крокусе» составила 7 тысяч «квадратов»

Площадь обрушения крыши в Crocus City Hall после теракта
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел
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Площадь обрушения крыши в Crocus City Hall после теракта
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел
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