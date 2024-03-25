После теракта в «Крокусе» в стационарах остаются 97 человек

После теракта в «Крокусе» в больницах и стационарах 25 марта остаются 97 человек. Об этом сообщила министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева, передаёт MSK1.
15 пострадавших уже получили выплаты.
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После теракта в «Крокусе» в больницах и стационарах 25 марта остаются 97 человек. Об этом сообщила министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева, передаёт MSK1.
15 пострадавших уже получили выплаты.
Новость дополняется.
23 марта 2024, 01:41
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