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    Теракт в Crocus City Hall

    После теракта в «Крокусе» в стационарах остаются 97 человек

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    После теракта в «Крокусе» в больницах и стационарах 25 марта остаются 97 человек. Об этом сообщила министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева, передаёт MSK1.

    15 пострадавших уже получили выплаты.

    Новость дополняется.

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