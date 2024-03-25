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    Теракт в «Крокус Холле»

    В «Крокусе» разобрали почти все завалы. Кинологи обследуют каждый метр

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    Более 90 процентов обрушившихся после теракта конструкций «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске разобрали. Об этом 25 марта сообщает МЧС России.

    На данный момент осталось разобрать менее 10 процентов. Наиболее сложным участком является завал на балконе зрительного зала. Металлические конструкции разбирают при помощи строительного комплекса и вывозят. При этом кинологи обследуют каждый метр завалов.

    В работах задействовано 150 специалистов МЧС России и 30 единиц спасательной техники.

    Людям, которые в день трагедии оставили в «Крокусе» вещи, власти с правоохранительным блоком вчера выдали 277 пакетов с вещами и часть автомобилей. Эта работа продлится всю неделю.

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, осуществивших атаку. По последним данным МЧС, в теракте погибли 137 человек, в том числе три ребёнка, пострадали 182 человека. В больницах и стационарах остаются 97 человек.

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