Видео: как сейчас выглядят завалы «Крокуса»

МЧС 25 марта показывает, как в «Крокус Сити Холле» продолжают разбирать завалы. Кадры впечатляют. Поисковая операция продлится ориентировочно до 17 часов завтрашнего дня, 26 марта.
Спасатели МЧС разобрали уже более 645 кубометров, отмечается в сообщении ведомства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывает, что очищено около двух третей: сцена, партер и балкон. Надо убедиться, что под завалами не осталось тел. Работают посменно порядка тысячи человек: спасатели, кинологи, строители.
«Вместе с Москвой также начали процесс выплат. Продолжим сопровождать и поддерживать каждую семью: материально, психологически, будем рядом», — сообщил Воробьев.
Людям, которые в день трагедии оставили в «Крокусе» вещи, власти с правоохранительным блоком вчера выдали 277 пакетов с вещами и часть автомобилей. Эта работа продлится всю неделю.
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, осуществившие атаку. По последним данным МЧС, в теракте погибли 137 человек, в том числе три ребёнка, пострадали 182 человека. В больницах и стационарах остаются 97 человек.