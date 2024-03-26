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    Теракт в «Крокус Холле»

    Узнаваема только сцена. МЧС показало, что осталось от «Крокуса» после теракта

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    После завершения разбора завалов в разрушенном в результате теракта «Крокус Сити Холле» в Подмосковье зал и помещения здания почти полностью опустели. На месте, кажется, сохранились лишь каркас сцены и части уцелевших стен. Видео того, что осталось от концертного зала, опубликовано в telegram-канале МЧС России 26 марта.

    МЧС России

    Территорию очистили от обгоревшей обшивки и обрушившихся конструкций. Изначальный цвет сохранила только часть сцены. Где-то металлические перекрытия приходилось распиливать вручную, чтобы к работе смогла приступить тяжелая техника. Площадь обрушения крыши составила семь тысяч квадратных метров, к поискам людей были привлечены кинологические расчеты.

    «Вывезено более 900 кубометров строительных конструкций и мусора. В работах участвовали более тысячи специалистов и свыше 300 единиц техники», — отмечается в сообщении МЧС.

    Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и расстреливали людей в упор. В результате теракта погибло более 130 человек. Арестованы уже восемь человек. Последнему избрали меру пресечения 26 марта в Басманном райсуде. Это 32-летний бизнесмен, в квартире которого, по версии следствия, жили те, кому вменяют стрельбу в «Крокусе». В суде предприниматель заявил, что жильцов нашел через сайт с объявлениями и не знал об их намерениях.

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