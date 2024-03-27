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    Теракт в «Крокус Холле»

    Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 143 человек

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    Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске выросло до 143 человек. Обновленный список опубликовало МЧС РФ 27 марта, указав, что он является предварительным.

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