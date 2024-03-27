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    СКР: опознано 84 тела погибших в «Крокусе», в том числе тела пятерых детей

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    Опознаны 84 тела погибших в результате теракта в «Крокус сити холле», в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет, сообщает 27 марта официальный тг-канал Следственного комитета Российской Федерации.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    В СКР поступило 143 заявления от граждан о пропаже их родных или близких во время теракта. Для установления личностей остальных погибших проводят молекулярно-генетические экспертизы.

    «Проводится исследование обширной площади, подвергшейся термическому воздействию и разрушению. <...> Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании», — сказано в сообщении СКР.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин в среду лично проконтролировал ход расследования на месте происшествия в «Крокус сити холле». Он провел оперативное совещание на месте теракта в Красногорске.

    Напомним, теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта перед самым началом концерта группы «Пикник». В концертный зал ворвались четверо вооруженных мужчин и начали стрелять по людям, а затем устроили пожар. По последним данным, погибли больше 130 человек, пострадали 360.

    Задержаны 11 человек. Четверых мужчин, которые, по версии следствия, непосредственно осуществляли атаку, арестовали в ночь на 25 марта. Всего сообщалось о задержании 11 человек. В настоящее время арестованы 8 фигурантов дела.

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