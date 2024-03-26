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    МЧС опубликовало уточненный поименный список погибших в «Крокус сити холле»

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    Уточненную версию списка погибших в результате теракта в «Крокус сити холле» вечером 26 марта опубликовало МЧС России.

    На 20:00 мск вторника в перечне 120 фамилий. Ровно сутки назад имен было 95. Список и дальше будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, уточняет чрезвычайное ведомство.

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    Трагедия в «Крокус сити холле» произошла вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и расстреливали людей в упор.

    В результате теракта погибло более 130 человек. Арестованы уже восемь человек. Последнему избрали меру пресечения 26 марта в Басманном райсуде. Это 32-летний бизнесмен, в квартире которого, по версии следствия, жили те, кому вменяют стрельбу в «Крокусе».

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