«Выстрелили в спину, он упал и захрипел». Петербуржец ищет брата, пропавшего после теракта в «Крокусе»

Концерт в Crocus City Hall стал роковым для сотен российских семей. Спустя почти трое суток после трагедии многие продолжают искать своих родных. Среди них — петербуржец, который после концерта потерял связь с братом, фанатом группы «Пикник». Родные ждут результаты опознания.

Как рассказал в беседе с «Фонтанкой» 25 марта мужчина, на концерте группы оказался его старший брат, 54-летний Дмитрий. Мужчина живет в столице, и в последний раз выходил на связь с семьей в день трагедии — тогда он говорил с мамой.

«Это было в преддверии концерта. После, в субботу, мама позвонила и сообщила, что не может до него дозвониться. На сегодняшний день от него нет никакой информации. Для нас пока он пропал», — рассказал брат пропавшего. В списках погибших и пострадавших Дмитрия до сих пор нет.

«В Москве также живет средний брат Артем, он уже съездил в центр опознания, сдал ДНК», — добавил петербуржец. «Фонтанка» поговорила и с Артемом. По его словам, опознание может занять не менее двух недель. «Он [Дмитрий] был на концерте вместе со своей женщиной. Это второй ряд, 70, 71 место. Практически с той стороны, откуда зашли эти животные. Девушка сказала, что видела, как в него выстрелили. Ему попали в спину. Он упал и захрипел. Потом началась неразбериха. Они как раз начали в этом месте все поджигать. Она чудом спаслась. К сожалению, Дима остался там, скорее всего, потому что в списках пострадавших его нет. Там все сгорело, все очень плохо и печально», — рассказал Артем.

Он также добавил, что брат был фанатом группы «Пикник», они «с молодости слушают эту группу, это его тема». В больнице сейчас девушка, которая была в компании Дмитрия, или дома, Артем не ответил. По его словам, в день трагедии Дмитрий был одет в черную кофту, брюки цвета хаки с карманами по бокам, золотых часах с металлическим ремешком, в руках — портмоне.