    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, вос

    755мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.59eur100.27

    Теракт в «Крокус Холле»

    «Чуда не случилось». Братья-близнецы узнали о гибели старшего брата при теракте в «Крокусе»

    5089

    На шестой день после страшного теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» появилась информация о судьбе старшего брата братьев-близнецов родом из Брянской области. В день концерта террористы выстрелили Дмитрию в спину, с того момента родные жили в ожидании чуда.

    «Чуда не случилось. Я нашел его в списках [погибших]. Мониторил и неожиданно ночью увидел. Не знаем, поспособствовало ли это тому, что мать сдавала ДНК… Но тем не менее он в списках. Теперь все понятно», — рассказал в беседе с «Фонтанкой» средний брат Дмитрия Артем в четверг, 28 марта.

    В московский центр криминалистических исследований Артем вместе с 75-летней матерью приезжали накануне. По его словам, то, что происходило там вчера и в первые два дня, — две абсолютно разные обстановки. «Казалось, что никого 27 марта там и не было, кроме нас с матерью», — рассказал он.

    На вопрос о похоронах Дмитрия последовала продолжительная пауза, а затем тяжелый вздох. «Не могу пока ничего сказать, пока ничего не понятно», — заключил Артем.

    Поисками Дмитрия занимался и младший брат Денис, проживающий в Петербурге. Он рассказывал, что в тот роковой день его старший брат был на концерте в компании подруги детства. Они сидели во втором ряду. «Практически с той стороны, откуда террористы зашли. Девушка сказала, что видела, как в него выстрелили. Ему попали в спину. Он упал и захрипел. Потом началась неразбериха. Они как раз начали в этом месте всё поджигать. Она чудом спаслась. К сожалению, Дима остался там», — рассказывали братья. Их историю читайте на «Фонтанке».

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо мужчин, которые, как предполагается, непосредственно осуществили атаку, заявляли в ФСБ. По последним данным, во время теракта погибло более 140 и пострадали 360 человек. 26 марта специалисты завершили разбор завалов в разрушенном зале. Предполагаемых террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», по данным РИА, завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Теракт в КрокусеКрокусКрокус Сити ХоллТеракт
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ10

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close