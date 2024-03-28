«Чуда не случилось». Братья-близнецы узнали о гибели старшего брата при теракте в «Крокусе»

На шестой день после страшного теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» появилась информация о судьбе старшего брата братьев-близнецов родом из Брянской области. В день концерта террористы выстрелили Дмитрию в спину, с того момента родные жили в ожидании чуда.



«Чуда не случилось. Я нашел его в списках [погибших]. Мониторил и неожиданно ночью увидел. Не знаем, поспособствовало ли это тому, что мать сдавала ДНК… Но тем не менее он в списках. Теперь все понятно», — рассказал в беседе с «Фонтанкой» средний брат Дмитрия Артем в четверг, 28 марта.