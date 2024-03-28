«Чуда не случилось». Братья-близнецы узнали о гибели старшего брата при теракте в «Крокусе»

На шестой день после страшного теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» появилась информация о судьбе старшего брата братьев-близнецов родом из Брянской области. В день концерта террористы выстрелили Дмитрию в спину, с того момента родные жили в ожидании чуда.
«Чуда не случилось. Я нашел его в списках [погибших]. Мониторил и неожиданно ночью увидел. Не знаем, поспособствовало ли это тому, что мать сдавала ДНК… Но тем не менее он в списках. Теперь все понятно», — рассказал в беседе с «Фонтанкой» средний брат Дмитрия Артем в четверг, 28 марта.
В московский центр криминалистических исследований Артем вместе с 75-летней матерью приезжали накануне. По его словам, то, что происходило там вчера и в первые два дня, — две абсолютно разные обстановки. «Казалось, что никого 27 марта там и не было, кроме нас с матерью», — рассказал он.
На вопрос о похоронах Дмитрия последовала продолжительная пауза, а затем тяжелый вздох. «Не могу пока ничего сказать, пока ничего не понятно», — заключил Артем.
Поисками Дмитрия занимался и младший брат Денис, проживающий в Петербурге. Он рассказывал, что в тот роковой день его старший брат был на концерте в компании подруги детства. Они сидели во втором ряду. «Практически с той стороны, откуда террористы зашли. Девушка сказала, что видела, как в него выстрелили. Ему попали в спину. Он упал и захрипел. Потом началась неразбериха. Они как раз начали в этом месте всё поджигать. Она чудом спаслась. К сожалению, Дима остался там», — рассказывали братья. Их историю читайте на «Фонтанке».
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо мужчин, которые, как предполагается, непосредственно осуществили атаку, заявляли в ФСБ. По последним данным, во время теракта погибло более 140 и пострадали 360 человек. 26 марта специалисты завершили разбор завалов в разрушенном зале. Предполагаемых террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», по данным РИА, завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана».