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    РИА Новости: напавших на «Крокус» завербовали через tg-канал

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    Террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», передает 27 марта РИА Новости со ссылкой на свой источник. По данным агентства, уже удаленный на момент публикации канал принадлежал афганскому крылу «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена на территории РФ) и был нацелен на аудиторию в Таджикистане.

    «В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в этом же Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле", — цитирует РИА Новости информацию источника.

    Напомним, в Петербурге 27 марта суд привлек к административной ответственности гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду. Он нарушил миграционное законодательство, но не это стало самым весомым поводом для его выдворения из России.

    Внимание суда привлекло другое. Файзулохонзода состоял в телеграм-канале, где террористическая организация проводила вербовку лиц для совершения терактов в России. Лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, были завербованы в этом же сообществе, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    В итоге суд назначил гражданину Таджикистана штраф в 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Пока его поместили в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

    *ИГИЛ — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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