РИА Новости: напавших на «Крокус» завербовали через tg-канал

Террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», передает 27 марта РИА Новости со ссылкой на свой источник. По данным агентства, уже удаленный на момент публикации канал принадлежал афганскому крылу «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена на территории РФ) и был нацелен на аудиторию в Таджикистане.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в этом же Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле", — цитирует РИА Новости информацию источника.