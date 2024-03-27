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    Иностранца выдворят из Петербурга. Он состоял в телеграм-канале, где вербовали для теракта в «Крокусе»

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    В Петербурге суд привлек к административной ответственности гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду. Он нарушил миграционное законодательство, но это стало не самым весомым поводом для его выдворения из России.

    Как сообщает пресс-секретарь судов Дарья Лебедева 27 марта, фигурант прибыл в РФ 19 января этого года. Он получил патент на работу, встал на миграционный учет в Фуражном переулке, но проживал в общежитии на 5-й Советской улице. По месту фактического проживания на учет иностранец не встал.

    Однако внимание суда привлекло другое. Файзулохонзода состоит в телеграм-канале, где террористическая организация ИГИЛ* проводила вербовку лиц для совершения терактов в России. Лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, были завербованы в этом же сообществе, уточнила Лебедева.

    В итоге суд назначил гражданину Таджикистана штраф в 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Пока его поместили в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

    *ИГИЛ — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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    Комментарии 6

    Гость27 Мар 2024 в 17:14
    Слава Императору Пу
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