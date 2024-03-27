Иностранца выдворят из Петербурга. Он состоял в телеграм-канале, где вербовали для теракта в «Крокусе»

В Петербурге суд привлек к административной ответственности гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду. Он нарушил миграционное законодательство, но это стало не самым весомым поводом для его выдворения из России.



Как сообщает пресс-секретарь судов Дарья Лебедева 27 марта, фигурант прибыл в РФ 19 января этого года. Он получил патент на работу, встал на миграционный учет в Фуражном переулке, но проживал в общежитии на 5-й Советской улице. По месту фактического проживания на учет иностранец не встал.

