Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест закроется через 10 дней

Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест закроется 23 мая — за 2 дня до фестиваля. Напоминаем, что свободные слоты остались только на заезд «Наш оранжевый», который стартует в 18:00.

Чтобы принять участие в шестом международном велофестивале ЗСД Фонтанка Фест, необходимо зайти на официальный сайт и зарегистрироваться. С 1 мая стоимость слота в заезде «Наш оранжевый» составляет 1 000 рублей.