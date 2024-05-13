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    ЗСДфест

    Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест закроется через 10 дней

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    2 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест закроется 23 мая — за 2 дня до фестиваля. Напоминаем, что свободные слоты остались только на заезд «Наш оранжевый», который стартует в 18:00.

    Чтобы принять участие в шестом международном велофестивале ЗСД Фонтанка Фест, необходимо зайти на официальный сайт и зарегистрироваться. С 1 мая стоимость слота в заезде «Наш оранжевый» составляет 1 000 рублей.

    Максимальное количество участников, которые примут участие в фестивале, — 15 000 человек, по 7 500 в каждом заезде. Слоты на вечерний заезд «Засвети ЗСД» закончились еще месяц назад — так всем нравится идея увидеть закат над городом с высоты скоростной трассы, открытой обычно только для автомобилей. Обещаем, что и более ранний заезд будет таким же атмосферным и энергичным.

    Так что собирайтесь с духом — и присоединяйтесь к нам 25 мая. Кстати, команда «Фонтанки» тоже поедет в «Нашем оранжевом» — недаром это наш фирменный цвет.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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