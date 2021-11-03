Тарантино сделает NFT из неизвестных сцен «Криминального чтива»

Квентин Тарантино выставит на торги NFT из вырезанных сцен «Криминального чтива». Об этом 2 ноября рассказал телеканал CNN.



Режиссер объявил, что выставит на торги NFT семь сцен, которые не вошли в фильм. Они будут переведены в невзаимозаменяемые токены с помощью блокчейн-технологии Secret Network, которая сохраняет конфиденциальность владельца.



Кроме сцен из фильма, каждый NFT будет включать отрывки из оригинального рукописного сценария «Криминального чтива», а также эксклюзивные комментарии режиссера, которые раскроют некоторые «секреты о фильме и его создателе».

