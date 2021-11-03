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Тарантино сделает NFT из неизвестных сцен «Криминального чтива»

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Квентин Тарантино выставит на торги NFT из вырезанных сцен «Криминального чтива». Об этом 2 ноября рассказал телеканал CNN.

Режиссер объявил, что выставит на торги NFT семь сцен, которые не вошли в фильм. Они будут переведены в невзаимозаменяемые токены с помощью блокчейн-технологии Secret Network, которая сохраняет конфиденциальность владельца.

Кроме сцен из фильма, каждый NFT будет включать отрывки из оригинального рукописного сценария «Криминального чтива», а также эксклюзивные комментарии режиссера, которые раскроют некоторые «секреты о фильме и его создателе».

Тарантино планирует продавать токены через торговую площадку NFT OpenSea. Когда начнутся торги — неизвестно.

В этот же день The Hollywood Reporter сообщил, что студия Warner Bros. вместе с платформой Nifty’s выпустят 100 тыс. NFT-аватаров, вдохновленных вселенной «Матрицы» и предстоящей четвертой частью франшизы. Продажи начнутся 30 ноября, каждый токен будет продаваться по 50 долларов.

В сентябре VeVe Partners и MGM Studios объявили, что выпустят NFT с Джеймсом Бондом из последнего фильма бондианы «Не время умирать».

Перевод в NFT материального искусства — тенденция последнего года и в России. Так, ранее Эрмитаж продал на криптоаукционе свою первую в истории цифровую коллекцию картин. Рок-музыкант Борис Гребенщиков продал серию из 24 своих NFT-портретов «Знак огня».

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Комментарии (1)

Alkaline
Сложно сразу (или потом, в конце заметки) дать разъяснение или хотя бы расшифровку NFT?
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