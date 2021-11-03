Тарантино сделает NFT из неизвестных сцен «Криминального чтива»

Квентин Тарантино выставит на торги NFT из вырезанных сцен «Криминального чтива». Об этом 2 ноября рассказал телеканал CNN.
Режиссер объявил, что выставит на торги NFT семь сцен, которые не вошли в фильм. Они будут переведены в невзаимозаменяемые токены с помощью блокчейн-технологии Secret Network, которая сохраняет конфиденциальность владельца.
Кроме сцен из фильма, каждый NFT будет включать отрывки из оригинального рукописного сценария «Криминального чтива», а также эксклюзивные комментарии режиссера, которые раскроют некоторые «секреты о фильме и его создателе».
Тарантино планирует продавать токены через торговую площадку NFT OpenSea. Когда начнутся торги — неизвестно.
В этот же день The Hollywood Reporter сообщил, что студия Warner Bros. вместе с платформой Nifty’s выпустят 100 тыс. NFT-аватаров, вдохновленных вселенной «Матрицы» и предстоящей четвертой частью франшизы. Продажи начнутся 30 ноября, каждый токен будет продаваться по 50 долларов.
В сентябре VeVe Partners и MGM Studios объявили, что выпустят NFT с Джеймсом Бондом из последнего фильма бондианы «Не время умирать».
Перевод в NFT материального искусства — тенденция последнего года и в России. Так, ранее Эрмитаж продал на криптоаукционе свою первую в истории цифровую коллекцию картин. Рок-музыкант Борис Гребенщиков продал серию из 24 своих NFT-портретов «Знак огня».