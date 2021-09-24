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Борис Гребенщиков выставил на торги серию своих NFT-портретов

24 сентября музыкант Борис Гребенщиков выставил на торги серию из 24 своих портретов «Знак огня». Все они представляют собой небольшие вариации на обложку одноименного альбома БГ 2020 года. На каждой из них на переднем плане сидит сам Гребенщиков, сцепив руки, а фон у картин — разный: густой лес, Млечный Путь, горы. Больше всего фонов — из облаков разных конфигураций.

Известно, что БГ давно занимается живописью. Выставка его художественных работ «Азбука лунного света» проходила в 2018 году в Санкт-Петербурге.

Начальная ставка за каждую NFT-работу серии «Знак огня» небольшая — меньше 5 тысяч рублей (торги ведутся в криптовалюте Ethereum). Торги идут на платформе OpenSea и закончатся 1 октября в полдень.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что рынок NFT-искусства в России набирает обороты. Свои работы переводят на цифровую основу известные художники и традиционные институции.

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Комментарии (1)

260730691
Фонов у винды гораздо больше 24-х. Накопировал бы сотни 24, глядишь кто-нибудь и клюнул бы. А то - "No offers yet".
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