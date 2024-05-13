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    В Петербурге арестовали обвиняемого в красочном надругательстве над флагами

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    Приморский районный суд Петербурга изолировал от общества предполагаемого автора красочной атаки на флаги и знамёна в День Победы и перед ним. Обвиняемый возражал, но вернуться домой это не помогло.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 13 мая, Николая Трофимова заключили под стражу до 4 июля. Ему предъявлено обвинение в надругательстве над государственным флагом России (329 УК) и осквернении символов воинской славы (354.1 УК). В материалах два эпизода по каждой статье.

    По версии следствия, 4 мая Трофимов измазал чёрной краской триколор и Знамя Победы на проспекте Королёва. Камера «поймала» мужчину в маске, который под покровом ночи выдавливал содержимое шприца на полотна. Как полагают, он же повторил акцию 9 мая у другого дома на проспекте Королёва и на Мартыновской улице.

    Следующей ночью за Трофимовым пришёл Центр «Э». 45-летний мужчина извинился перед ветеранами Великой Отечественной войны и объяснил, что со шприцем в руках выражал несогласие с происходящим в стране. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в прошлом году он же пятнал флаг на Долгоозёрной улице, а в декабре испортил билборд на Комендантском проспекте. Полицейские устанавливают, где ещё обвиняемый мог выразить своё несогласие.

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