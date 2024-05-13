В Петербурге арестовали обвиняемого в красочном надругательстве над флагами

Приморский районный суд Петербурга изолировал от общества предполагаемого автора красочной атаки на флаги и знамёна в День Победы и перед ним. Обвиняемый возражал, но вернуться домой это не помогло.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 13 мая, Николая Трофимова заключили под стражу до 4 июля . Ему предъявлено обвинение в надругательстве над государственным флагом России ( 329 УК ) и осквернении символов воинской славы ( 354.1 УК ). В материалах два эпизода по каждой статье.

