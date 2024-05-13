В Петербурге арестовали обвиняемого в красочном надругательстве над флагами

Приморский районный суд Петербурга изолировал от общества предполагаемого автора красочной атаки на флаги и знамёна в День Победы и перед ним. Обвиняемый возражал, но вернуться домой это не помогло.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 13 мая, Николая Трофимова заключили под стражу до
По версии следствия, 4 мая Трофимов измазал чёрной краской триколор и Знамя Победы на проспекте Королёва. Камера «поймала» мужчину в маске, который под покровом ночи выдавливал содержимое шприца на полотна. Как полагают, он же повторил акцию
Следующей ночью за Трофимовым пришёл Центр «Э».