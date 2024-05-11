Центр «Э» задержал петербуржца за порчу флагов и знамён Победы на проспекте Королёва

Оперативники центра «Э» задержали жителя Петербурга, которого подозревают в порче трех флагов РФ и двух знамён Победы на фасаде жилого дома на проспекте Королёва. Видеозапись, на которой 45-летний мужчина объясняет мотивы своего поступка, оказалась в распоряжении «Фонтанки» 11 мая.



Задержанный говорит, что портил флаги не только в этом году, но и в прошлом. Использовал шприцы с черной и красной краской. Говоря о мотивах, указывает, что не согласен с происходящим в стране. Но приносит извинения ветеранам Великой Отечественной войны.