Центр «Э» задержал петербуржца за порчу флагов и знамён Победы на проспекте Королёва

Оперативники центра «Э» задержали жителя Петербурга, которого подозревают в порче трех флагов РФ и двух знамён Победы на фасаде жилого дома на проспекте Королёва. Видеозапись, на которой 45-летний мужчина объясняет мотивы своего поступка, оказалась в распоряжении «Фонтанки» 11 мая.
Задержанный говорит, что портил флаги не только в этом году, но и в прошлом. Использовал шприцы с черной и красной краской. Говоря о мотивах, указывает, что не согласен с происходящим в стране. Но приносит извинения ветеранам Великой Отечественной войны.
«Фонтанка.ру»
Судя по данным соцсетей, мужчина читает «Комсомольскую правду» и «Невские новости». Активно ищет работу в Петербурге и не прочь посмотреть эротические видео. Кроме того, он следит за объявлениями, в которых жители бесплатно отдают не нужные им вещи. Родом же задержанный из Саяногорска, что в Красноярском крае, а вот живет на том же проспекте Королева, где и испортил флаги.
По предварительным данным, с сообщением о порче полотен в полицию обратился председатель ТСЖ. Он заявил, что кто-то испачкал черной краской три флага РФ и два знамени Победы. Мужчина пояснил, что флаги были развешаны на фасаде дома 30 апреля, а уже утром 4 мая он заметил на них черные пятна.
Телеграм-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк
Отделом дознания УМВД России по Приморскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ — «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации». Подозреваемого задержали у подъезда его дома, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.