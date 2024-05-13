В Ростовской области после взрыва в доме остался только диван. Двое госпитализированы

Частный дом разрушен до основания в Ростовской области в результате взрыва. Об этом 13 мая в своем телеграм-канале сообщает глава региона Василий Голубев. Что стало причиной ЧП, губернатор не уточняет.



Голубев пишет, что инцидент произошел в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского. По предварительным данным, погибших нет. Двое пострадавших с ожогами доставлены в городскую больницу, на месте взрыва работают следователи.