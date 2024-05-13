В Ростовской области после взрыва в доме остался только диван. Двое госпитализированы

Частный дом разрушен до основания в Ростовской области в результате взрыва. Об этом 13 мая в своем телеграм-канале сообщает глава региона Василий Голубев. Что стало причиной ЧП, губернатор не уточняет.
Голубев пишет, что инцидент произошел в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского. По предварительным данным, погибших нет. Двое пострадавших с ожогами доставлены в городскую больницу, на месте взрыва работают следователи.
Судя по фотографии, которую опубликовал у себя Голубев, дом разрушен буквально до основания. Об интерьере напоминает только чудом уцелевший диван.
Обновление:
Как уточнил губернатор Голубев, по результатам обследования места взрыва кинологами, признаков взрывчатых веществ не обнаружено, рассматривается версия взрыва газо-воздушной смеси. Однако расследование еще продолжается.