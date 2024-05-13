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    В Ростовской области после взрыва в доме остался только диван. Двое госпитализированы

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    Частный дом разрушен до основания в Ростовской области в результате взрыва. Об этом 13 мая в своем телеграм-канале сообщает глава региона Василий Голубев. Что стало причиной ЧП, губернатор не уточняет.

    Голубев пишет, что инцидент произошел в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского. По предварительным данным, погибших нет. Двое пострадавших с ожогами доставлены в городскую больницу, на месте взрыва работают следователи.

    Фото: телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева
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    Судя по фотографии, которую опубликовал у себя Голубев, дом разрушен буквально до основания. Об интерьере напоминает только чудом уцелевший диван.

    Обновление:

    Как уточнил губернатор Голубев, по результатам обследования места взрыва кинологами, признаков взрывчатых веществ не обнаружено, рассматривается версия взрыва газо-воздушной смеси. Однако расследование еще продолжается.

    Фото: телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

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