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    Петербурженка простила сожителя, который влез в окно и запер её с ребенком

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    История с мужчиной, влезшим в окно к женщине с ребенком в Павловске, закончилась миром в суде. Потерпевшая заявила, что они с обвиняемым любят друг друга.

    События, ставшие уголовным делом, происходили в конце марта этого года. Пьяный мужчина сначала постучал в дверь квартиры на 1-й Советской улице в Павловске, но его не пустили. Тогда он вышел на улицу, забрался по водосточной трубе и влез в помещение через открытое окно, сообщает 13 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Проникнув в квартиру, мужчина заблокировал входную дверь и никого из нее не выпускал. Хозяйка квартиры позвонила в экстренные службы, принявший вызов оператор слышал в трубке крики женщины и ребёнка. Вызволяли потерпевших сотрудники вневедомственной охраны по Колпинскому району. Дверь росгвардейцам пришлось выламывать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы, в том числе несовершеннолетнего (пункты «д» и «ж» статьи 127 УК РФ), и проникновении в жилище (часть 1 статьи 139 УК РФ).

    В суде потерпевшая попросила уголовное дело прекратить. Она пояснила, что обвиняемый извинился и полностью возместил вред, так что претензий к нему она не имеет. Женщина также добавила, что они живут вместе и любят друг друга.

    Пушкинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

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