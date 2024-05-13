Петербурженка простила сожителя, который влез в окно и запер её с ребенком

История с мужчиной, влезшим в окно к женщине с ребенком в Павловске, закончилась миром в суде. Потерпевшая заявила, что они с обвиняемым любят друг друга.



События, ставшие уголовным делом, происходили в конце марта этого года. Пьяный мужчина сначала постучал в дверь квартиры на 1-й Советской улице в Павловске, но его не пустили. Тогда он вышел на улицу, забрался по водосточной трубе и влез в помещение через открытое окно, сообщает 13 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Проникнув в квартиру, мужчина заблокировал входную дверь и никого из нее не выпускал. Хозяйка квартиры позвонила в экстренные службы, принявший вызов оператор слышал в трубке крики женщины и ребёнка. Вызволяли потерпевших сотрудники вневедомственной охраны по Колпинскому району. Дверь росгвардейцам пришлось выламывать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы, в том числе несовершеннолетнего (пункты «д» и «ж» статьи 127 УК РФ), и проникновении в жилище (часть 1 статьи 139 УК РФ).